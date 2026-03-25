Cú liều tay không mua chung cư Sài Gòn

Bố cho mượn 225 triệu, phần còn lại khoảng 300 triệu tôi vay ngân hàng và lên kế hoạch trả góp trong 5 năm.

Cách đây gần 10 năm, tôi quyết định mua một căn chung cư nhỏ ở Sài Gòn với giá 525 triệu đồng. Đó là một quyết định khiến tôi đắn đo rất nhiều, vì thời điểm ấy thu nhập chưa cao, trong tay gần như không có tích lũy đáng kể. Bố tôi cho mượn 225 triệu làm khoản đối ứng, phần còn lại 300 triệu tôi vay ngân hàng và lên kế hoạch trả góp trong 5 năm.

Những tháng đầu tiên thực sự áp lực. Mỗi tháng tôi phải trả khoảng 7 triệu, trong đó tiền lãi loanh quanh 2 triệu, tiền gốc khoảng 5 triệu. Nhưng rồi tôi tự trấn an mình: "2 triệu đó coi như tiền thuê nhà", chỉ khác là tôi đang "thuê" chính căn nhà của mình. Còn 5 triệu tiền gốc, tôi xem như một khoản tiết kiệm bắt buộc.

Nhờ giữ kỷ luật chi tiêu khá chặt, tôi dồn sức trả nợ nhanh hơn dự kiến. Chỉ sau hơn 3 năm, tôi đã tất toán khoản vay ngân hàng, đồng thời trả lại khoản tiền đã vay của bố. Cảm giác lúc đó rất nhẹ nhõm, giống như tôi vừa vượt qua một chặng đường dài đầy áp lực, nhưng cũng rất xứng đáng.

Từ đó đến nay đã 7 năm trôi qua, tôi gần như không phải lo nghĩ về tiền thuê nhà. Trong khi nhiều người xung quanh vẫn đều đặn trích thu nhập hàng tháng để trả tiền thuê, tôi có thể dùng khoản đó cho những mục tiêu khác: tích lũy, đầu tư, hoặc đơn giản là sống thoải mái hơn một chút.

Hiện tại, những căn hộ cùng khu với nhà tôi đang được rao bán khoảng 1,3 tỷ đồng. Nhìn lại, tôi không nghĩ mình đã "đầu tư" quá giỏi, mà đơn giản là đã chọn cách tích lũy thông qua việc mua nhà.

>> Thu nhập 70 triệu chùn bước mua nhà Sài Gòn vì lãi vay 13%

Tôi thường nghe nhiều người nói rằng thuê nhà sẽ "sướng" hơn, không phải gánh nợ, không bị áp lực tài chính. Điều đó không sai, nhưng theo tôi, nếu chỉ nhìn ngắn hạn thì rất dễ rơi vào kiểu "đếm cua trong lỗ".

Giả sử ngày đó tôi cũng chọn thuê nhà, với mức giá khoảng 2 triệu mỗi tháng, rồi tăng dần lên 2,5 triệu, 3 triệu, 3,5 triệu và hiện tại có thể là 4-5 triệu mỗi tháng, thì sau 10 năm, số tiền bỏ ra cũng không hề nhỏ. Quan trọng hơn, sau tất cả những khoản chi đó, tôi sẽ không có một tài sản nào thực sự thuộc về mình.

Ngay cả số tiền 225 triệu bố tôi cho vay ban đầu, hay tổng giá trị 525 triệu của căn hộ khi ấy, cũng khó có thể đủ để duy trì việc thuê nhà trong suốt 10 năm, nếu tính theo mặt bằng giá tăng dần.

Việc mua nhà hơn thuê nhà ở chỗ: tiền lãi ngân hàng coi như tiền thuê nhà của chính mình, sau 10 năm thì tiết kiệm ra được căn nhà. Còn đi thuê trọ thì muôn đời ở thuê, sau 10 năm, 20 năm vẫn chẳng có gì. Lúc ốm đau, mất việc thì ít nhất người mua nhà còn có nhà để bán, chứ người đi thuê trọ có gì?

LQH