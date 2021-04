Giả người của Bộ Công an

Lý Quang Thái, 42 tuổi, đưa giấy tờ giả là người của Bộ Công an, đến Công an tỉnh An Giang đề nghị phối hợp "xác minh nguồn gốc" chiếc ôtô.

Ngày 12/4, Thái bị Công an TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) khởi tố, cho tại ngoại, về hành vi Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác. Cơ quan điều tra cũng đang làm rõ một số dấu hiệu tội lừa đảo của bị can này.

Lý Quang Thái tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Hôm 28/12/2020, Thái đến Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang, đưa giấy giới thiệu là sĩ quan nghiệp vụ của Cục An ninh nội địa (Bộ Công an), đề nghị xác minh nguồn gốc một ôtô mang biển số địa phương này.

Phát hiện giấy giới thiệu là giả, Phòng CSGT giao Thái cho Công an TP Long Xuyên làm rõ động cơ, xử lý.

Cơ quan điều tra còn tìm thấy trên người và trong hành lý của Thái có thẻ Đảng viên, Chứng minh Công an Nhân dân, 4 thẻ căn cước công dân cùng nhiều giấy tờ khác mang tên Lý Quang Thái đều là giả.

Thái thừa nhận đã lên mạng đặt làm.

Cửu Long