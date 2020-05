Giá mận hậu miền Bắc giảm một nửa vì Covid-19

Mận hậu Sơn La, Lào Cai đang vào mùa, giá giảm hơn một nửa so với năm ngoái, xuống còn 20.000-30.000 đồng mỗi kg vẫn kém khách.

Anh Hoàng, người trồng mận hậu ở Sơn La cho biết, năm ngoái loại này đầu tháng 5 được thương lái săn lùng mua giá 50.000-60.000 đồng một kg để đưa về Hà Nội và TP HCM. Nhưng năm nay, giá chỉ bằng một nửa, thậm chí xuống thấp hơn.

"Đối với loại đẹp được chọn lựa, giá tại vườn là 30.000 đồng một kg, còn loại xô (bán nguyên vườn gồm cả loại lớn và nhỏ) chỉ 20.000-25.000 đồng một kg, giảm tới 60% so với năm ngoái", anh Hoàng nói.

Mận hậu bán ở đường phố Sài Gòn. Ảnh: Thi Hà.

Ông Hưng, người trồng mận ở đây cũng than thở, không chỉ mận hậu mà mận tam hoa hiện bán với giá vài nghìn đồng một kg. Bên cạnh đó, năm nay mưa lớn khiến sản lượng của các nhà vườn trồng mận giảm mạnh nên mùa thu hoạch này gia đình ông và những người trồng khác đều có lãi rất ít.

Là người chuyên mua mận miền Bắc vào Nam bán, anh Thành cho biết, đến nay mới đưa vào Nam khoảng 5 tấn với giá bán sỉ chỉ 35.000 đồng một kg. Theo anh, trong 3 năm qua, đây là lúc giá mận hậu rớt mạnh nhất.

Anh cho biết thêm, mấy năm trước, thương lái tranh nhau mua xô nguyên vườn thì nay họ chỉ chọn loại mận đẹp. Do đó, số lượng mận năm nay nhập vào Nam cũng cầm chừng vì lo sức tiêu thụ chậm.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sơn La cho biết, ảnh hưởng của Covid-19 đã khiến các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ kết nối tiêu thụ nông sản không được tổ chức nên sức tiêu thụ giảm mạnh. Điều này khiến giá mận hậu giảm sâu. Ước tính, sản lượng mận hậu toàn tỉnh năm nay ở mức 68.000 tấn. Hiện sở đã lên kế hoạch giúp nông dân đẩy mạnh tiêu thụ mận hậu tốt hơn thời gian tới.

Cũng trồng khá nhiều mận Hậu, lãnh đạo tỉnh Lào Cai cho rằng, mọi năm mận hậu nơi đây được "săn" mua và bán rất nhanh. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên du lịch ngưng trệ, ít du khách, thương lái lại giảm mua nên sức tiêu thụ yếu. Do đó, giá sản phẩm này đang giảm mạnh so với mọi năm.

Khảo sát tại thị trường TP HCM cho thấy, giá mận hậu chính vụ bán ra hiện giảm mạnh. Tại các xe đẩy, mận hậu bán giá 40.000-50.000 đồng một kg.

Anh Huy, người bán mận trên đường Thống Nhất (Gò Vấp) cho biết, đầu mùa loại này có giá 110.000 đồng một kg nhưng nay vào vụ giá chỉ 40.000 đồng. "Chưa có năm nào giá mận rớt mạnh như năm nay và sức mua lại khá yếu", anh nói.

Theo thống kê của Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, lượng mận về chợ đang tăng đều (mỗi đêm khoảng 88 tấn) nhưng giá quay đầu giảm so với cách đây một tháng.

Thi Hà