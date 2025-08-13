Gia Lai sắp xây bến cảng hơn 6.000 tỷ đồng

Dự án Đầu tư xây dựng bến cảng Phù Mỹ - giai đoạn một (tại xã Phù Mỹ Đông) có tổng vốn hơn 6.000 tỷ đồng, rộng hơn 200 ha, thời gian thực hiện từ 2026-2028.

Ngày 13/8, UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương, giao Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Phù Mỹ làm chủ đầu tư cảng biển Phù Mỹ giai đoạn 1 rộng 205 ha (gồm 60 ha mặt đất và 145 ha mặt biển).

Bãi biển xã Phù Mỹ Đông, Gia Lai. Ảnh: Ngọc Oanh

Theo đó, dự án sẽ xây kè biển bảo vệ diện tích kho, bãi hàng hóa, gồm: một tuyến kè biển phía Bắc có chiều dài khoảng 860 m, một tuyến kè biển phía Nam dài khoảng 830 m; đê chắn sóng dài 2 km. Dự án còn xây dựng 2 cầu cảng, phục vụ bốc xếp hàng hóa tổng hợp, sản phẩm chế xuất từ khu công nghiệp Phù Mỹ và phục vụ kinh tế - xã hội địa phương, tiếp nhận tàu hàng tổng hợp trọng tải 100.000-150.000 tấn.

Mặt bằng cảng được tôn tạo với diện tích 60 ha bằng nguồn vật liệu tận thu sau cân bằng đào đắp; xây dựng một cầu cảng hàng lỏng, dài khoảng 300 m để tiếp nhận tàu hàng lỏng trọng tải 100.000-150.000 tấn.

Chủ đầu tư cũng thiết lập vùng quay tàu, bể cảng, khu nước trước bến, vùng nước tiếp giáp đến cầu cảng hàng lỏng, thiết lập hệ thống báo hiệu bảo đảm an toàn hàng hải; đề xuất tận thu sản phẩm nạo vét (phù hợp theo quy định) để san lấp, tôn tạo khu kho bãi cảng tổng hợp (không phải nạo vét, do độ sâu tự nhiên đảm bảo cho tàu 150.000 tấn hàng hải)...

UBND tỉnh Gia Lai dự báo, sơ bộ khối lượng hàng hóa thông qua bến cảng giai đoạn đến 2030 khoảng 3,8-4,4 triệu tấn mỗi năm, gồm: hàng lỏng, hàng tổng hợp, container, vật tư, thiết bị, bao kiện, hàng rời, thiết bị chuyên dùng năng lượng.

Công suất/khối lượng hàng hóa thông qua bến cảng khai thác từ 2028, gồm: hàng tổng hợp, container từ 2,4 đến 3 triệu tấn/năm; hàng lỏng/khí khoảng 1,4 triệu tấn/năm.

Dự án dự kiến nghiệm thu, bàn giao đưa vào khai thác tháng 10/2028. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm.

Trần Hóa