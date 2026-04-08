Gia Lai có thêm nguồn cung thấp tầng gần ga đường sắt Bắc - Nam

Dự án nhà ở thấp tầng Phu Tai Jade Garden quy mô 12,78 ha đặt tại khu vực Diêu Trì, gần ga đường sắt Bắc - Nam và các trục giao thông liên vùng.

Phu Tai Jade Garden dự kiến cung cấp khoảng 397 lô liền kề và 24 lô biệt thự, đáp ứng quy mô dân số khoảng 1.684 người cùng ba khu thương mại dịch vụ đồng bộ và hiện đại.

Khu đất dự án nằm gần ga Diêu Trì - một trong những ga đường sắt quan trọng tại miền Trung. Từ khu vực này, cư dân thuận tiện kết nối đến các tuyến giao thông liên tỉnh cũng như di chuyển về trung tâm Quy Nhơn trong khoảng 10-15 phút.

Phối cảnh tổng thể dự án Phu Tai Jade Garden. Ảnh: Phú Tài

Diêu Trì được định hướng là khu vực đô thị vệ tinh, đóng vai trò chia sẻ áp lực dân cư với khu vực đô thị lõi. Việc xuất hiện các dự án mới được xem là phù hợp với quá trình mở rộng không gian đô thị và hình thành các khu dân cư mới tại vùng ven.

Theo chủ đầu tư, giá bất động sản tại khu vực này vẫn ở "vùng trũng" so với tiềm năng. Với giá bán dự kiến 12-18 triệu đồng một m2, tương đương khoảng 1,25 tỷ đồng mỗi lô, Phu Tai Jade Garden được kỳ vọng tạo sức cạnh tranh so với các dự án cùng phân khúc tại địa phương.

Phu Tai Jade Garden sở hữu vị trí trung tâm Diêu Trì, thừa hưởng lợi thế hạ tầng. Ảnh: Phú Tài

Phu Tai Jade Garden do Phú Tài làm chủ đầu tư. Doanh nghiệp có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản và sản xuất vật liệu xây dựng tại địa phương. Đại diện đơn vị cho biết, ngoài vị trí, khả năng sinh lời cho người mua là yếu tố được cân nhắc khi phát triển các dự án.

Doanh nghiệp dự kiến hợp tác với các ngân hàng để triển khai giải pháp tài chính, góp phần đa dạng hóa phương án tiếp cận cho khách hàng.

Phu Tai Jade Garden quy hoạch theo mô hình dân cư hiện đại. Ảnh: Phú Tài

Trong bối cảnh hạ tầng khu vực từng bước hoàn thiện, các dự án nằm gần đầu mối giao thông như ga Diêu Trì được đánh giá có nhiều điều kiện thu hút nhu cầu ở thực lẫn đầu tư.

Song Anh