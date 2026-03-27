Gia hạn nhận hồ sơ Sáng kiến Khoa học 2026

Cuộc thi Sáng kiến Khoa học 2026 gia hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 30/4 nhằm tạo điều kiện cho các tác giả, nhóm nghiên cứu có cơ hội tham gia.

Đây là cuộc thi thường niên do VnExpress tổ chức từ năm 2022, hướng tới thúc đẩy phong trào nghiên cứu, sáng tạo trong cộng đồng, đặc biệt là các nhà khoa học trẻ, doanh nghiệp và những người yêu khoa học không chuyên. Việc gia hạn thời gian nộp bài được đưa ra trong bối cảnh nhiều nhóm nghiên cứu mong muốn có thêm thời gian để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm.

Năm nay, cuộc thi mang chủ đề "Gieo mầm công nghệ, gặt tương lai xanh", chính thức mở cổng nhận bài từ ngày 9/2. Đối tượng tham gia gồm các nhà khoa học tại viện nghiên cứu, trường đại học, cùng các cá nhân, nhóm sáng chế độc lập.

Năm nay, cuộc thi mở rộng tới cả các công dân Việt Nam đang học tập, làm việc tại nước ngoài, không quá 45 tuổi và thuộc mọi ngành nghề, lĩnh vực công tác. Các sản phẩm dự thi có thể đang trong giai đoạn thử nghiệm hoặc đã được ứng dụng thực tế, không bắt buộc phải đăng ký sở hữu trí tuệ.

Sau gần hai tháng phát động, ban tổ chức cho biết đã nhận được hơn 250 hồ sơ. Nhiều dự án tập trung vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm giải quyết các bài toán thực tế trong các lĩnh vực như giáo dục, quản lý và logistics.

Sản phẩm công nghệ tại Triển lãm Đổi mới sáng tạo VIIE 2025, tháng 10/2025. Ảnh: Lưu Quý

Cuộc thi nhận bài qua hình thức online. Tác giả hoặc nhóm tác giả đăng ký tham gia bằng cách điền thông tin về dự án, bao gồm điểm mới, tính sáng tạo, khả năng phát triển và cam kết bản quyền tại đây. Quy trình này giúp chuẩn hóa hồ sơ ngay từ đầu, đồng thời tạo thuận lợi cho việc đánh giá ở các vòng sau.

Sáng kiến Khoa học 2026 được thiết kế qua nhiều vòng, kết hợp giữa đánh giá chuyên môn và bình chọn của độc giả. Sau giai đoạn nhận hồ sơ, các dự án sẽ bước vào vòng sơ loại trực tuyến, với kết quả dựa trên ý kiến hội đồng giám khảo và lượt bình chọn trên VnExpress. Những dự án nổi bật sẽ được lựa chọn vào vòng chung kết, nơi các nhóm trình bày trực tiếp hoặc trực tuyến trước hội đồng chuyên môn.

Lịch trình dự kiến của cuộc thi cũng thay đổi so với trước đó. thời gian nhận bài kéo dài đến 30/4; vòng bình chọn sơ loại diễn ra từ 15/6 đến 15/7; vòng bình chọn chung kết từ 20/7 đến 20/8. Tiếp đó là giai đoạn chấm giải trực tiếp của ban giám khảo, kết hợp hội thảo hướng dẫn đăng ký sở hữu trí tuệ, từ 20/8 đến 10/9. Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào ngày 1/10.

Toàn bộ tiền thưởng của cuộc thi do Quỹ Hy vọng (Hope Foundation) tài trợ. Đây là quỹ xã hội hoạt động không vì lợi nhuận, do Báo VnExpress và Công ty cổ phần FPT vận hành, với mục tiêu thúc đẩy công nghệ thông tin, phát triển tri thức bền vững và hỗ trợ các sáng kiến có giá trị cộng đồng.

Việc đồng hành cùng cuộc thi là một trong những cách Quỹ Hy vọng khuyến khích các ý tưởng sáng tạo từ người trẻ, qua đó thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào đời sống.

Trọng Đạt