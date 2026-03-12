Giá gas tại TP HCM tăng lần thứ ba trong tháng

Giá gas bình 12 kg tại TP HCM lên 504.400 đồng, tăng 40.000 đồng so với đầu tháng 3 và cao hơn khoảng 75.000 đồng so với đầu tháng 2.

Công ty TNHH Khí Hóa Lỏng Việt Nam (VT GAS) vừa cho biết từ ngày 12/3, giá bán lẻ gas đóng bình các nhãn hiệu VT-GAS, Gas Dầu Khí, A-Gas, JP Gas tại thị trường TP HCM tiếp tục tăng so với mức áp dụng từ ngày 6/3.

Cụ thể, giá bình 6 kg tăng 15.000 đồng lên 252.200 đồng; bình 12 kg tăng 30.000 đồng lên 504.400 đồng; bình 20 kg tăng 50.000 đồng lên 831.900 đồng và bình 45 kg tăng 112.500 đồng lên 1,891 triệu đồng. Bình 8 kg (chiết nạp trong bình 12 kg) được bán tối đa 336.300 đồng mỗi bình.

Đây là lần điều chỉnh giá gas thứ ba trong tháng 3. Trước đó, giá gas đã được điều chỉnh tăng từ ngày 1/3 và tiếp tục tăng thêm từ ngày 6/3. Sau hai đợt tăng này, giá bình 12 kg lần lượt lên 474.400 đồng rồi 504.400 đồng mỗi bình. So với đầu tháng 3, giá gas đã tăng tổng cộng 40.000 đồng với bình 12 kg.

Nhiều đại lý bán lẻ gas tại TP HCM cho biết từ ngày 12/3, giá gas được điều chỉnh tăng khoảng 2.500 đồng mỗi kg so với ngày 9/3.

Một cửa hàng GAS ở phường An Hội Đông, TP HCM. Ảnh: Thi Hà

Ghi nhận tại một số khu dân cư, giá bán lẻ thực tế cũng tăng nhanh trong những ngày gần đây. Chị Hòa, ở phường An Hội Đông, cho biết vừa đặt mua bình gas 12 kg với giá 505.000 đồng, cao hơn khoảng 75.000 đồng so với đầu tháng 2. "Giá gas tăng quá nhanh, còn nhanh hơn giá thực phẩm", chị nói.

Theo các doanh nghiệp, giá xăng dầu tăng khiến chi phí vận chuyển gas tăng theo, trong khi nguồn cung LPG bị gián đoạn dẫn đến thiếu hụt nguồn hàng. Do đó, doanh nghiệp phải chủ động tìm kiếm và bổ sung từ nhiều nguồn khác nhau để duy trì cung ứng.

Trong khi đó tại Hà Nội, từ đầu tháng 3 đến nay, giá gas Petrolimex bán lẻ (đã gồm VAT) giữ ổn định ở mức hơn 432.000 đồng mỗi bình dân dụng 12 kg và khoảng 1,73 triệu đồng với bình công nghiệp 48 kg.

Nhân viên kinh doanh tại một cửa hàng Gas Petrolimex ở phường Công Định cho biết cửa hàng vẫn bán theo giá niêm yết của hệ thống, nguồn hàng ổn định và sức mua chưa ghi nhận biến động đột biến.

Tại cuộc họp với Sở Công Thương TP HCM ngày 10/3, ông Trần Anh Dũng, Phó tổng giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam (Gas South), cho biết doanh nghiệp đang triển khai nhiều giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của người dân. Ông kiến nghị Sở Công Thương làm việc với hai thương nhân nhập khẩu LPG để sớm cung cấp kế hoạch nhập hàng trong thời gian tới, giúp các doanh nghiệp trong ngành chủ động phương án ứng phó.

Theo Gas South, tính đến hết ngày 10/3, lượng LPG tồn kho tại 4 kho chứa của doanh nghiệp khoảng 1.601 tấn trên tổng dung tích 8.100 tấn, cùng 205 tấn tại 17 trạm nạp. Do nguồn cung thiếu hụt so với nhu cầu thị trường, lượng gas nhập về phải nhanh chóng chiết nạp vào bình để cung ứng cho khách hàng dân dụng, khiến tồn kho luôn duy trì ở mức thấp.

Doanh nghiệp ước tính nhu cầu tiêu thụ trong tháng 3 tại TP HCM và khu vực lân cận khoảng 4.500 tấn, trong khi khả năng cung ứng hiện chỉ đạt 75-80%. Nguồn LPG tại khu vực phía Nam hiện phụ thuộc chủ yếu vào hai nhà cung cấp là PVGas Trading và Hyosung Vina, song hai đơn vị này chưa có kế hoạch giao hàng nhập khẩu cho tháng 4 và 5.

Trong bối cảnh nguồn cung hạn chế, doanh nghiệp đã triển khai chiết nạp bình gas 12 kg xuống loại 8 kg để phân bổ nguồn hàng cho nhiều hộ gia đình hơn. Nếu cần thiết, phương án chiết nạp xuống 6 kg, thậm chí 4 kg cũng có thể được áp dụng nhằm kéo dài thời gian ứng phó.

Theo ông Dũng, một bình gas 6 kg có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng khoảng 1,5 tháng, còn bình 4 kg khoảng một tháng. "Giải pháp này giúp phân bổ nguồn hàng hợp lý hơn, hạn chế thiếu hụt cục bộ và đảm bảo người dân vẫn có gas sử dụng", ông nói.

Lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường TP HCM cho biết đã chỉ đạo các đội tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh gas trên địa bàn. Qua kiểm tra, các cửa hàng hiện vẫn bán đúng giá niêm yết, chưa ghi nhận tình trạng găm hàng hay sang chiết giảm khối lượng.

Thi Hà