Gia dụng nhà bếp tiện ích cho nội trợ

Nồi điện đa năng bằng sứ chịu nhiệt NodaCook có dung tích 2 lít, chuyên dụng chịu nhiệt, nấu trên lửa nhiệt độ cao không lo nứt vỡ. Trong trường hợp mất điện, nồi sứ có thể dùng trên bếp gas, bếp than, củi, bếp hồng ngoại... đều được. Chất liệu nồi sứ làm bằng đất sét, cao lanh, tràng thạch nung ở nhiệt độ hơn 1.200 độ C để loại bỏ tạp chất. Có thể hẹn giờ nấu, tự động ngắt nguồn chuyển sang chế độ ủ ấm. An toàn với rơ-le cơ và rơ-le điện tử tự động đóng ngắt. Nồi có giá 542.800 đồng, giảm 42% trên Shop VnExpress.