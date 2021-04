Bếp điện từ Elmich ICE-1827 tích hợp các chức năng cài đặt sẵn: hấp, đun nước, nấu súp, nấu chậm, hâm nóng, nấu cháo, nấu lẩu, chiên, xào... Mâm từ làm bằng đồng nguyên chất, cấu tạo mâm từ kép ba, giúp khả năng bắt từ cao. Mặt kính ceramic cường lực với khả năng chống sốc nhiệt ở nhiệt độ lớn 700-900 độ C, chịu lực va đập mạnh, khả năng chịu tải khi đun ở nhiệt độ cao đến 25 kg. Mặt kính áp dụng công nghệ in chìm 3D. Công nghệ super triple coill cho bếp có khả năng tiết kiệm năng lượng lên đến 70%. Sản phẩm có giá 1,056 triệu đồng, giảm 50% so với giá gốc.