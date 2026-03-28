Mua 4.500 m2 đất vườn giá 2 tỷ, nhưng tháng thu chưa đến một triệu đồng

Hơn 5 năm trước, tôi mua đất vườn trồng dừa, chanh giấy. Bây giờ tiền huê lợi không đủ trả tiền điện chạy máy bơm nước.

"Hè năm 2020, sau đợt giãn cách đầu tiên của đại dịch, căn cứ vào tình hình lúc đó, tôi đã về Hậu Giang (cũ) mua mảnh vườn rộng 4.500 m2 (cách Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh - Quốc lộ 1A 3 km, cách ranh giới Cần Thơ 3 km) với giá gần 2 tỷ đồng. Đất trồng cây lâu năm, đang làm vườn, có căn nhà cấp bốn với ba phòng ngủ nhỏ.

Sau một thời gian cải tạo, tôi trồng lại dừa Mã Lai, chanh giấy. Thế nhưng, lúc giá dừa khô đạt 200 nghìn - 220 nghìn một chục thì ở khu này chỉ bán được với giá 100 nghìn - 110 nghìn đồng một chục, còn dừa tươi không tìm ra thương lái.

Hiện tại, dừa khô thương lái không đi mua vì giá quá thấp, vựa không 'ăn hàng', còn dừa tươi thì bán như cho, chanh giấy cũng không có thương lái hay vựa thu mua, vì họ chỉ mua chanh không hạt.

Sau hơn 5 năm, tôi thu hoạch chưa được một triệu đồng một tháng, không đủ tiền điện bơm nước tưới, xăng máy phát cỏ chứ đừng nói đến tiền công thuê người phát cỏ, phân, thuốc (nếu có).

Làm vườn ngày nay, chỉ để giết thời gian, cho qua ngày tháng để khỏi sanh tật, còn chi phí sinh hoạt phải có nguồn tiền riêng".

Độc giả nickname Ten kể lại câu chuyện trên, sau nỗi trăn trở của tác giả bài viết Bán 1.000 trái dừa thu 4 triệu đồng trên mảnh đất tiền tỷ. Tác giả bài viết này kể về một người thân ở quê đang trồng dừa trên mảnh đất vườn nhà, thu nhập mỗi tháng ít ỏi so với giá trị của mảnh đất.

Bài viết thu hút nhiều độc giả VnExpress. Bạn đọc thinguyenhuu2701 nói: "Bài viết nói đúng thực trạng sử dụng đất nông nghiệp hiện nay, tạo giá trị từ đất để nuôi sống hằng ngày được giá trị quá thấp không đủ nuôi sống bản thân sau khi trừ chi phí.

Còn bán đất đi sẽ có số tiền lớn trong tay và giá tiền lãi từ nó dễ dàng nuôi sống bản thân, nhưng về lâu dài tốc độ lạm cao như hiện nay sẽ thể mua lại miếng đất với số tiền đã bán trước đó"..

Nói rõ hơn, độc giả lehongtruong2006 viết: "Đây là trăn trở của nhiều bà con nông dân. Vấn đề của nông nghiệp Việt Nam là quy mô manh mún, hộ gia đình dẫn đến hiệu quả thấp, sức cạnh tranh thấp so với các nước sản xuất nông nghiệp quy mô hàng hóa như Mỹ, Brasil, họ có lợi thế về tính kinh tế theo quy mô (Economy of Scale).

Để có quy mô lớn mà không xáo trộn xã hội thì phải có sự chuyển đổi dần sang các ngành công nghiệp, dịch vụ, xây dựng. Tuy nhiên ngay cả khi hoàn tất quá trình chuyển đổi tức là khi tỷ lệ dân số làm nông nghiệp đã đạt mức thấp ổn định rồi thì chúng ta vẫn bất lợi ở quỹ đất sản xuất nông nghiệp khá hạn chế, nên cần có cách đi riêng".

Quay lại chia sẻ đầu bài viết, độc giả Hạnh Bùi đặt vấn đề: "Xứ nào thì trồng thứ đó, nếu chỗ không ai trồng dừa mà có mỗi mình trồng thì tìm đâu ra lái. Dừa mắc họ 'ăn' 100 nghìn đồng một chục thì ở xa họ cũng lại mua, còn giờ tại xứ dừa cũng chỉ hơn 40 nghìn một chục không lẽ họ đến chỗ mình mua giá 10 nghìn một chục?".

Độc giả Ten phản hồi: "Theo bạn thì dừa chỉ nên trồng ở Bến Tre (cũ) thôi sao? Rồi thanh long cũng chỉ nên trồng ở Phan Thiết? Cam sành phù hợp với vùng đất Vĩnh Long (cũ), bao lâu nay nông dân quen canh tác, mấy năm nay giá cực kỳ thấp, theo bạn giờ nông dân phải làm sao, chặt bỏ trồng cây khác hay giữ lại?".

