Bán 1.000 trái dừa thu 4 triệu đồng trên mảnh đất tiền tỷ

Ở lại với mảnh đất tiền tỷ nhưng thu nhập vài triệu hay lên thành phố làm công nhân với mức lương ổn định hơn.

Tôi vừa về quê đi đám tang một người bà con. Buổi tối trước ngày đưa tang, không khí vắng vẻ lạ thường. Trong ký ức của tôi, ở quê, dịp này thường có nồi cháo đêm, có tiếng nói cười, có thanh niên trai tráng đến phụ giúp cho ấm áp.

Nhưng lần này thì không. Tôi hỏi ông anh họ vì sao vắng vậy, anh chỉ cười: "Tụi nhỏ đi làm công nhân hết rồi, xứ mình giờ chỉ còn người già thôi".

Hai anh em ngồi nói chuyện. Anh kể hôm rồi lên thành phố, thấy dừa tươi loại nhỏ bán 14.000 đồng một trái. Về nhà nhìn lại vườn dừa của mình, thương lái vào tận nơi mua có 4.000 đồng. Nghĩa là bán 1.000 trái dừa mới thu được 4 triệu đồng, chưa trừ công leo hái, vận chuyển, hao hụt.

4 triệu đồng cho 1.000 trái dừa. Nếu tính đơn giản, để có thu nhập vài chục triệu một tháng, phải bán hàng chục nghìn trái - một quy mô lớn mang dáng dấp trang trại. Trong khi đó, chính mảnh đất trồng dừa ấy lại được định giá tiền tỷ.

Người giữ đất muốn sửa nhà, muốn lo cho con cái, muốn chi tiêu lớn đều phải tính toán. Ngược lại, người có ý định mua đất để làm ăn thì nhìn vào giá cũng phải chùn tay..

Một tỷ đồng, nếu gửi ngân hàng với lãi suất 8% một năm, sẽ mang lại khoảng 80 triệu đồng. Tức hơn 6,5 triệu đồng mỗi tháng, một mức thu nhập ổn định mà nhiều người lớn tuổi mơ ước. Nhưng với mảnh đất tiền tỷ đó, để tạo ra từng ấy tiền mỗi tháng từ việc trồng dừa, sao quá khó khăn.



Ở một góc nhìn khác, điều này cũng lý giải vì sao nhiều thanh niên rời quê. Không phải họ không muốn làm vườn, mà là làm vườn không đủ sống. Khi một người trẻ đứng trước hai lựa chọn: Ở lại với mảnh đất tiền tỷ nhưng thu nhập vài triệu, hoặc lên thành phố làm công nhân với mức lương ổn định hơn, lựa chọn gần như đã có câu trả lời.

Điều đáng suy nghĩ hơn là chúng ta đang nhìn nhận giá trị của đất đai theo cách nào? Nếu đất chỉ để giữ, để chờ tăng giá, thì nó là tài sản chết. Nếu đất được khai thác, tạo ra dòng tiền ổn định thì nó mới thực sự là tài sản sống.

Không phải ai cũng có điều kiện để chuyển đổi mô hình, làm nông nghiệp công nghệ cao hay kinh doanh bài bản, nhưng một mảnh đất tiền tỷ mà mỗi năm chỉ tạo ra vài chục triệu hoặc thấp hơn thì giá trị mà người ta định giá, rao bán có nên được đặt một dấu hỏi chấm thật to?

Bùi Hòa