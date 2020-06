Gia đình trẻ chuộng vay mua căn hộ

Sau khi kết hôn vợ chồng anh Nguyễn Minh Hải sống cùng bố mẹ ở Bình Chánh, TP HCM. Nhà ở khá xa nơi làm việc, kể cả sau 2 năm tích góp anh chị vẫn không đủ tiền mua nhà. Sau một thời gian tính toán, anh Hải quyết định vay gói tín dụng tiêu dùng tại Techcombank để mua nhà. Đây là ngân hàng mà cơ quan anh Hải đang trả lương, do đó anh dễ dàng trả góp hàng tháng cũng như hưởng một số ưu đãi từ gói vay.

Những gia đình như anh Hải là một trong số hàng trăm nghìn người dân tại TP HCM cần nhà ở mỗi năm, tuy nhiên không phải ai cũng sở hữu tổ ấm sớm. Theo chuyên gia, những gia đình trẻ thường có mong muốn ổn định cuộc sống sau vài năm kết hôn, đặc biệt là khi có con nhỏ. Mua nhà là một nhu cấu tất yếu song cần một khoản tiền lớn. Giải pháp tối ưu hiện nay là vay vốn ngân hàng và trả dần trong nhiều năm.

Những gói vay này có ưu điểm nổi bật là số tiền vay lớn, chiếm từ 50-75% giá trị căn hộ. Người vay có thể trả dần trong một thời gian dài, lên tới 35 năm, do đó khoản gốc và lãi mỗi tháng phù hợp với phần đông thu nhập người trẻ. Ngoài ra, vay mua nhà chung cư cũng được nhiều nhà băng ưu đãi, gói vay thiết kế riêng cho từng đối tượng khác nhau.

Tại một trong những ngân hàng có mảng cho vay sôi động là Techcombank, đại diện đơn vị cho biết đây là sản phẩm trọng điểm và có tốc độ tăng trưởng nhanh. Năm 2019, tăng trưởng khách hàng vay mới của Techcombank đạt hơn 30.000 người vay mua nhà, gấp đôi của những năm trước đó. Tăng trưởng tín dụng trong 5 năm gần nhất gấp hai lần, nhưng đồng thời chi phí dự phòng trên tổng dư nợ lại giảm đáng kể.

Khách hàng giao dịch tại Techcombank.

Ngân hàng này đưa ra gói giải pháp hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay mua nhà, phục vụ nhu cầu của từng nhóm khách hàng và cho từng tính chất loại nhà ở tương ứng. 50-70% khách hàng mua nhà tại các dự án của các chủ đầu tư có liên kết đã thực hiện vay tại Techcombank.

Ông Đặng Công Hoàn, Phó Giám đốc Khối Dịch vụ Ngân hàng Bán lẻ kiêm Giám đốc Phát triển sản phẩm Techcombank cho biết nhà băng không chọn lựa cho vay kinh doanh bất động sản, mà tập trung cho vay mua nhà để ở nhằm hướng đến nhu cầu an cư lạc nghiệp của các hộ gia đình trẻ. Với mô hình này, Techcombank cho vay để các hộ gia đình sở hữu nhà trước và trả góp hàng tháng, dựa trên thu nhập và năng lực tạo thu nhập của người đi vay.

Chúng tôi cung cấp các giải pháp nhà ở đối với nhóm khách hàng có nhu cầu vay theo phương thức trả góp hàng tháng gốc và lãi trong thời gian dài đến 35 năm. Người vay là nhóm có thu nhập ổn định từ tiền lương hoặc có khả năng tạo thu nhập từ kinh doanh hay khai thác tài sản, ông Đặng Công Hoàn nói.

Mảng cho vay bất động sản của các ngân hàng tại Việt Nam vốn mang tiếng rủi ro cao, dễ bị lệ thuộc vào các đối tác bất động sản và bị động bởi sự thay đổi chính sách. Song ông Hoàn tự tin vào khác biệt từ số liệu kinh doanh và chất lượng tài sản của Techcombank đang ở mức tốt trên thị trường.

Trong đó, chỉ số CAR 16,6 % trong quý I của Techcombank cao nhất toàn ngành, gần gấp hai so với yêu cầu tối thiểu (khoảng 8% của Basel II do Ngân hàng Nhà nước đề ra). Ngân hàng này đạt mức thị phần trên 10% ở phân khúc cho vay mua nhà để ở, một tỷ lệ cao. Chỉ số ROA bình quân những năm vừa qua đạt mức 2,86 %, thuộc top đầu trong nước và khu vực.

Techcombank lựa chọn những khách hàng vừa vặn, phù hợp là người có nhu cầu, có năng lực tài chính có thu nhập thường xuyên ổn định từ tiền lương hay khai thác tài sản. Ngân hàng cũng chủ động liên kết với các chủ đầu tư uy tín để đảm bảo chất lượng đầu ra cho người vay; cung cấp nguồn vốn vay theo chuỗi giá trị bao gồm từ chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng, bên phân phối cho đến người vay mua nhà để ở thật. Ngân hàng thiết kế giải pháp hợp lý, đơn giản hóa hồ sơ thủ tục, thực hiện phê duyệt nhanh theo các quy định, cải tiến quy trình để phục vụ nhu cầu khách hàng.

Dù việc cho vay được mở rộng giúp nhiều người có nhà ở, nhưng theo vị đại diện Techcombank, tỷ lệ nợ xấu mảng này luôn dưới 1%. Tương tự, nhờ việc ưu tiên lựa chọn những đối tác phát triển dự án có tiềm lực, có quỹ đất ổn định, năng lực triển khai thi công hiệu quả, chất lượng sản phẩm nhà ở rất tốt, tốc độ bàn giao dự án đúng hạn giúp Techcombank quản trị rủi ro ở mức thấp, tăng chất lượng dịch vụ và trải nghiệm với khách hàng.

Với hiệu quả kinh doanh khả quan, Techcombank được The Asian Banker trao tặng giải thưởng Ngân hàng cung cấp sản phẩm cho vay mua nhà ở tốt nhất Việt Nam 2020. Ông Mobasher Kazmi, Giám đốc Nghiên cứu và Khảo sát của tổ chức này nhận định Techcombank khác biệt so với các đối thủ cạch tranh trong thị trường cho vay mua nhà qua lựa chọn các giải pháp linh hoạt, thời gian vay dài, nhiều phương án trả nợ linh hoạt dựa trên am hiểu về khách hàng và thỏa mãn nhu cầu.

Thành Dương