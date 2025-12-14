Gia đình Hà Đức Chinh chủ động phòng sốt xuất huyết

Vợ chồng cầu thủ Hà Đức Chinh tìm hiểu kỹ sốt xuất huyết Dengue, rồi đưa con trai đi tiêm phòng để ngừa rủi ro khi thời tiết thất thường

Hà Đức Chinh cho biết là vận động viên, anh nhận thức rõ sức khỏe và thể trạng tốt là "chìa khóa" giữ vững phong độ trên sân cỏ. Khi trở lại cuộc sống thường nhật, cầu thủ vẫn duy trì thói quen lành mạnh, chủ động chăm sóc cả nhà, phòng bệnh tật.

Trước đó, Đức Chinh - Hà Trang đồng điệu quan điểm sống, thường tập thể dục cùng nhau, kiểm tra sức khỏe định kỳ và tìm hiểu các biện pháp bảo vệ chính mình lẫn người thân. "Chủ động phòng bệnh là nền tảng hạnh phúc gia đình. Các thành viên vừa trải qua kỷ niệm đáng nhớ, vừa an tâm sức khỏe lâu dài", Hà Đức Chinh cho hay.

Chủ động phòng bệnh, trong đó tiêm phòng là cách vợ chồng Đức Chinh "đi trước dịch một bước". Ảnh: NVCC

Như nhiều nhà khác, để phòng sốt xuất huyết Dengue, vợ chồng Đức Chinh chú trọng kiểm soát muỗi truyền bệnh (đảm bảo vệ sinh môi trường sống, dọn sạch ao tù nước đọng, phun thuốc diệt muỗi định kỳ...) và dự phòng bằng tiêm chủng cho cả gia đình.

Họ quan niệm một gia đình khỏe mạnh sẽ góp phần giảm gánh nặng cho hệ thống y tế. Những năm gần đây, thay vì chờ "có bệnh mới đi khám", nhiều vợ chồng trẻ duy trì lối sống khoa học, chủ động phòng ngừa sớm như: theo dõi chỉ số sức khỏe hàng ngày, ăn uống cân bằng dinh dưỡng, luyện tập thể dục thể thao...

Vợ chồng Hà Đức Chinh tham vấn bác sĩ về sốt xuất huyết. Ảnh: NVCC

Các chuyên gia dịch tễ đánh giá năm nay sốt xuất huyết Dengue có nhiều diễn biến phức tạp, ghi nhận số ca mắc tăng cao, trở thành thách thức lớn cho y tế cộng đồng. Theo WHO tại Việt Nam, dưới tác động của biến đổi khí hậu, lượng mưa thay đổi và nhiệt độ tăng lên khiến các đợt bùng phát dịch khó dự đoán, xảy ra thường xuyên hơn. Khoảng 50% dân số toàn cầu đang có nguy cơ mắc bệnh này.

Thực tế, thời tiết cực đoan kéo theo mưa bão, ngập lụt ở nhiều địa phương tạo điều kiện cho virus sốt xuất huyết Dengue phát triển mạnh mẽ. Theo thống kê từ Bộ Y tế, nhiều nơi trên cả nước liên tiếp ghi nhận số ca Dengue tăng cao như Hà Nội, TP HCM, Đồng Nai, Cần Thơ...

Trong khi đó, CDC Hà Nội nhận định sốt xuất huyết đang cao điểm, xuất hiện nhiều ổ dịch với lượng bệnh nhân lớn và chỉ số côn trùng tại đây ở mức nguy cơ cao. Cơ quan này dự báo thời gian tới, tình hình bệnh nhân có thể diễn biến phức tạp.

Chuyên gia lưu ý người khỏe mạnh, bất kể lứa tuổi nào, cũng có thể mắc sốt xuất huyết Dengue và chuyển biến nặng. Nhiều trường hợp ghi nhận bệnh chuyển biến nhanh, trở nặng đột ngột. Nếu không phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ, bệnh sẽ diễn tiến đến giai đoạn nguy hiểm với thoát huyết tương, cô đặc máu, sốc Dengue. Một số trường hợp gây suy đa cơ quan (gan, thận, tim, phổi, não). Các biểu hiện nặng là xuất huyết nội tạng, chảy máu mũi hoặc nôn ra máu.

Với người có bệnh lý nền về gan, sốt xuất huyết Dengue có thể gây tổn thương gan, thậm chí dẫn đến nguy cơ tử vong nếu diễn tiến sang suy gan cấp trên nền bệnh gan mạn tính.

CDC khuyến cáo ngoài kiểm soát vector, tiêm phòng là giải pháp chủ động phòng ngừa sốt xuất huyết Dengue, hạn chế nguy cơ mắc bệnh và biến chứng nặng, giảm thiểu rủi ro sức khỏe lẫn kinh tế.

Phú Cát