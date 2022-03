Gia đình, đồng nghiệp tiễn biệt đạo diễn Vũ Ngọc Phượng

Hà NộiCa khúc "Một ngày hay trăm năm" của Hứa Kim Tuyền vang lên tiễn biệt đạo diễn Vũ Ngọc Phượng, qua đời ở tuổi 37, trong lễ tang chiều 11/3.

Tại khu vực viếng tang, nhiều vòng hoa hồng trắng - loài hoa đạo diễn yêu thích - và khung ảnh Vũ Ngọc Phượng được xếp xen kẽ, tượng trưng cho vòng tay của người thân, bạn bè ôm lấy linh cữu.

Bố mẹ Vũ Ngọc Phượng túc trực lo tang lễ cho con. Hải Yến - em gái đạo diễn - hiện sống ở Anh, tiễn biệt anh trai qua màn hình điện thoại. Trước Tết Nguyên đán, sức khỏe Vũ Ngọc Phượng suy yếu vì bạo bệnh, nhập viện ở TP HCM để điều trị. Bố mẹ đạo diễn từ Hà Nội bay vào chăm sóc con. Sau hơn một tháng, gia đình chuyển anh ra Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để thuận tiện đi lại, gần người thân. Do dịch, không ai được vào thăm, mẹ đạo diễn là người duy nhất kề cận, chăm sóc con trai.

Những hình ảnh cố nghệ sĩ được xếp dọc hai bên linh cữu. Ảnh: Giang Huy

Ông Vũ Văn Ngọc - bác ruột đạo diễn - cho biết Vũ Ngọc Phượng mắc bệnh tim bẩm sinh, bác sĩ từng dự đoán chỉ sống được đến năm 18 tuổi. Tuy nhiên, đạo diễn giữ tinh thần lạc quan, sống lành mạnh, chăm tập thể dục. Trong bữa tiệc sinh nhật cuối cùng trước khi mất, đạo diễn tâm sự với người thân: "Cháu đã sống thêm được rất nhiều cái '18 tuổi' nữa. Cảm ơn công lao bố mẹ đã chăm sóc, vất vả nhiều vì con".

>>> Gia đình, đồng nghiệp tiễn đưa Vũ Ngọc Phượng

Isaac nhiều lần bật khóc khi đại diện gia đình đọc điếu văn. Ca sĩ nhìn lại cuộc đời người bạn thân thiết: "Sự kiên cường chống chọi với bệnh tật đã làm nên một Vũ Ngọc Phượng mạnh mẽ và luôn nở nụ cười trên môi. Chúng ta có mặt ở đây để tiễn biệt một người như bông hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời. Một con người có trái tim nhiều thương tích nhưng luôn mạnh mẽ mang những điều ấm áp, tốt đẹp đến thế gian này. Đạo diễn đã dành cả cuộc đời để lo nghĩ cho người khác và cống hiến cho nghệ thuật. Anh là một người con hiếu thuận, quan tâm, lo lắng cho bố mẹ, là anh trai với tình yêu thương em gái vô hạn, một người bạn tận tâm, đồng nghiệp tài năng và nhiệt huyết. Ngày hôm nay, Vũ Ngọc Phượng tạm biệt thế gian này khi vẫn còn bao dự định dang dở. Chắc chắn ở nơi nào đó, khi nhìn về đây, anh vẫn sẽ tự hào vì đã sống một cuộc đời rực rỡ, tràn ngập thành tựu".

Những ngày qua, Isaac ở Hà Nội, cùng gia đình đạo diễn lo hậu sự. Cả hai quen biết hơn 10 năm, từ khi Vũ Ngọc Phượng làm đạo diễn cho MV của nhóm 365. Khi thực hiện phim Anh trai yêu quái (2019), đạo diễn chọn Isaac đóng Lâm, người em mất thị lực do tai nạn thi đấu Judo. Đời thường, cả hai thân thiết như anh em trong nhà, đồng hành trong mọi sự kiện quan trọng. Năm 2021, khi Vũ Ngọc Phượng trở bệnh tại TP HCM, Isaac ở bên chăm sóc.

Isaac ôm di ảnh Vũ Ngọc Phượng. Anh cùng gia đình lo tang lễ cho đạo diễn. Ảnh: Giang Huy

Giai điệu Một ngày hay trăm năm (Hứa Kim Tuyền) do Văn Mai Hương thể hiện vang lên thay lời tiễn biệt: "Dù địa đàng hay nhân gian/ Dù hình hài hay tro than/ Nguyện đi cùng đến muôn đời, đến muôn đời/ Dù đời xô mình có xa nhau có mất nhau/ Chẳng phai màu...". Ca khúc là nhạc phim 100 ngày bên em do Vũ Ngọc Phượng đạo diễn, đánh dấu lần cuối cùng anh và Văn Mai Hương hợp tác.

Cầm trên tay bó hoa hướng dương - tượng trưng sự mạnh mẽ của đạo diễn, Văn Mai Hương nói: "Anh Phượng là người cho tôi rất nhiều mối lương duyên với các đồng nghiệp trong showbiz. Nếu không có anh, chắc chắn sẽ không có Văn Mai Hương hay Hứa Kim Tuyền hôm nay. Một ngày hay trăm năm, anh vẫn luôn ở đây, trong tim chúng tôi".

Văn Mai Hương viếng đàn anh. Ảnh: Giang Huy

Ngoài Isaac, Văn Mai Hương, nhiều đồng nghiệp từ TP HCM như Mai Phương Thúy, vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng... ra viếng Vũ Ngọc Phượng. Bạn bè không thể có mặt cũng tiễn biệt đạo diễn trên mạng xã hội.

Trên trang cá nhân, MC Phí Linh cho biết từng đồng hành Vũ Ngọc Phượng dịp anh ra mắt phim 100 ngày bên em, năm 2018. Cô nhớ cố đạo diễn làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, dặn dò cô xem phim một mình để cảm nhận kỹ từng chi tiết. Sau này, cô được mời đóng phim mới của anh nhưng lỡ cơ hội vì mang bầu. Trong cuộc trò chuyện cuối cùng, đạo diễn động viên bạn rằng sức khỏe anh ổn.

Phí Linh viết: "Trong 100 ngày bên em, nhân vật nam chính biết ngày chia ly đang đến nhưng lúc nào cũng hướng về khoảng trời lá non xanh trong veo. Chẳng biết, phim có phải dự cảm của Phượng về ngày chia tay cuộc đời. Nhưng cách Phượng đầy nhiệt thành, cảm xúc, luôn hướng tới sự lạc quan, như hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời làm mình sẽ nhớ mãi nụ cười của Phượng, và mình tin bạn đang được bay trên những đám mây, về với bầu trời của bạn".

Vũ Ngọc Phượng sinh năm 1985 tại Hà Nội. Trước đó, anh từng chọn nhầm nghề, hồi trẻ yêu thích game nhập vai nhưng chọn ngành học công nghệ thông tin rồi bỏ ngang. Anh khởi nghiệp từ các phim sitcom, MV và phim ngắn, trước khi du học ngành biên kịch ở Học viện Điện ảnh London (Anh). Năm 2015, anh ra mắt phim đầu tay - 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy - và được khen ngợi bởi sự chắc tay, mô tả tinh tế tâm lý giới trẻ. Anh nhận giải "Đạo diễn xuất sắc" ở giải Cánh Diều năm 2017. Sau đó, anh tiếp thực hiện các phim 100 ngày bên em, Anh trai yêu quái - remake từ bản gốc Hàn Quốc...

>>> Vũ Ngọc Phượng - đạo diễn tài hoa của dòng phim thanh xuân

Đạo diễn theo đuổi dòng phim về tuổi trẻ, tình yêu. Anh từng quan niệm một nghệ sĩ phải khẳng định bản thân ở khía cạnh nào đó rồi mới nên thử nghiệm phong cách khác. Đạo diễn từng nói: "Nếu ôm đồm quá nhiều thể loại, đề tài, nhà làm phim dễ bị rối loạn trong cách kể. Khi còn cảm hứng, tôi sẽ vẫn làm về tình yêu tuổi trẻ". Vũ Ngọc Phượng thường khuyên các diễn viên đừng lo bị đóng khung vai diễn, nên cố tìm tòi cách thể hiện sao cho mỗi vai khác biệt để khẳng định bản thân trước.

Vũ Ngọc Phượng - hậu trường "Anh trai yêu quái" Vũ Ngọc Phượng trong hậu trường "Anh trai yêu quái" (2019). Video: CJ

Hiểu Nhân