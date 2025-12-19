Gia đình Chủ tịch Hóa chất Đức Giang mất hàng nghìn tỷ đồng sau ba ngày

Cổ phiếu DGC của Hóa chất Đức Giang nằm sàn 3 phiên liên tục khiến tài sản của gia đình Chủ tịch Đào Hữu Huyền "bay hơi" khoảng 2.800 tỷ đồng.

Cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang đã có ba phiên nằm sàn liên tiếp. Dù bán ở giá thấp nhất biên độ giao dịch, mỗi phiên vẫn có hàng triệu đến hàng chục triệu cổ phiếu bị "kẹt hàng" không thể khớp lệnh do kém người mua.

Từ mức 93.000 đồng một cổ phiếu ở phiên 15/12, mã này giảm về 74.900 đồng khi kết phiên hôm nay. Nếu so với thị giá hồi đầu năm, mức trên đã sụt gần 36%. Vốn hóa doanh nghiệp cũng giảm mạnh, hiện còn hơn 28.445 tỷ đồng, mất hơn 15.800 tỷ so với đầu năm.

Trong bối cảnh đó, tài sản trên sàn chứng khoán của ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch Hội đồng quản trị, đã bị cuốn trôi hàng nghìn tỷ đồng. Ông đang sở hữu gần 69,8 triệu cổ phiếu, chiếm khoảng 18,38% vốn và cũng là cổ đông lớn nhất của DGC. Chỉ sau 3 phiên cổ phiếu Đức Giang nằm sàn, giá trị của lượng cổ phiếu trên giảm gần 1.300 tỷ. Còn nếu so với đầu năm, mức sụt giảm lên đến hơn 2.900 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhiều thành viên trong gia đình ông Huyền cũng sở hữu cổ phiếu DGC. Trong đó em dâu Ngô Thị Ngọc Lan đang nắm hơn 25,2 triệu đơn vị. Theo sau là em ruột Đào Hữu Kha với gần 22,7 triệu cổ phiếu. Vợ ông là Nguyễn Thị Hồng Lan cũng cầm trong tay gần 14,3 triệu đơn vị. Con ruột Đào Hữu Duy Anh và Đào Hồng Hạnh lần lượt sở hữu 11,4 triệu và 5,1 triệu cổ phiếu.

Tổng lại, gia đình ông Huyền nắm gần 154,7 triệu cổ phiếu DGC, tương đương 40,74%. Chỉ sau 3 phiên nằm sàn, họ mất khoảng 2.800 tỷ đồng. Còn nếu so với đầu năm, số tiền gia đình ông Huyền bị sụt giảm lên đến hơn 6.400 tỷ đồng.

Ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hóa chất Đức Giang. Ảnh: DGC

Tập đoàn Hóa chất Đức Giang được thành lập năm 1963, từng trực thuộc Tổng cục Hóa chất. Doanh nghiệp này được cổ phần hóa năm 2003. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực sản phẩm các mặt hàng ngành hóa chất như axit photphoric, photpho vàng, phân bón, bột giặt, xút NAOH... Họ được xem là một trong những doanh nghiệp hàng đầu lĩnh vực sản xuất phốt pho và hóa chất cơ bản.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 8.521 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng của Hóa chất Đức Giang đạt 2.403 tỷ đồng, tăng 7% so với 9 tháng đầu năm 2024. Với kết quả kinh doanh tốt, họ đang sở hữu lượng tiền mặt và tiền gửi đạt 13.100 tỷ đồng, tương đương gần 500 triệu USD, chiếm 67% tổng nguồn vốn, tính đến cuối tháng 9.

Thời gian gần đây, một số công ty chứng khoán nêu quan ngại về kịch bản tăng thuế xuất khẩu phốt pho và rủi ro cổ phiếu DGC có thể bị loại khỏi rổ chỉ số VN30 trong các kỳ cơ cấu tới. Tuy nhiên theo Chứng khoán Kafi, việc tăng thuế khó có khả năng gây thiệt hại đáng kể về thị phần phốt pho của Đức Giang do sản phẩm của họ không thể thay thế tại thị trường Đông Á, doanh nghiệp này có thể chuyển nghĩa vụ thuế lên khách hàng. Song song đó, dự án tổ hợp hóa chất Nghi Sơn đang được đẩy nhanh tiến độ để chuẩn bị vận hành thương mại được xem là giải pháp để giảm thiểu rủi ro.

Tại phiên họp thường niên hồi cuối tháng 3, ông Đào Hữu Huyền từng gửi lời "chia buồn" với những nhà đầu tư cá nhân mất tiền và cho biết giá cổ phiếu phụ thuộc vào nhiều yếu tố, không nằm trong dự liệu của các lãnh đạo. Ông khuyên mọi người vẫn nên nắm giữ cổ phiếu, nhưng không nên mua bán thêm. Ông cũng tin rằng công ty trong 5 năm tới sẽ tăng trưởng mạnh hơn. Thời điểm đó, cổ phiếu DGC đang điều chỉnh về dưới 100.000 đồng, giảm hơn 13% so với đầu năm.

Tất Đạt