Gia đình Chủ tịch DIC Corp tiếp tục bị bán giải chấp cổ phiếu

Ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch DIC Corp cùng mẹ và em gái bị công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu.

Tổng công ty Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Corp) công bố Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hùng Cường bị bán giải chấp 1,7 triệu cổ phiếu DIG. Giao dịch được thực hiện trong ngày 9/2 và 11/2. Như vậy, ông Cường đã giảm sở hữu tại công ty xuống còn 63,18 triệu đơn vị, tương đương 7,93% vốn.

Như vậy, trong vòng hai tháng trở lại đây, ông Hùng Cường đã bị bán giải chấp 4 lần, với số lượng cổ phiếu là hơn 5 triệu đơn vị.

Các thành viên trong gia đình ông Cường cũng gặp tình trạng tương tự. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, em gái ông Cường và hiện giữ chức Phó chủ tịch, bị bán giải chấp 252.000 cổ phiếu, trong ngày 9/2. Hai ngày sau, mẹ ông Cường cũng bị bán khoảng 346.000 đơn vị.

Ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch DIC Corp. Ảnh: DIH

Tính từ đầu tháng 12 tới nay, cổ phiếu DIG đã giảm 21,5%, còn 15.850 đồng mỗi đơn vị. Trong một tháng gần đây, thị giá mã này đi xuống hơn 5%.

Bán giải chấp cổ phiếu xảy ra do nhà đầu tư sử dụng ký quỹ (margin) và chưa nộp thêm tiền khi giá cổ phiếu xuống dưới ngưỡng cho phép của công ty chứng khoán. Trước thực hiện giao dịch, các doanh nghiệp thường thông báo cho khách hàng biết trước 1-2 ngày. Nếu không muốn bị bán giải chấp, nhà đầu tư phải nộp thêm tiền vào tài khoản ký quỹ để đạt ngưỡng an toàn tối thiểu theo quy định của công ty chứng khoán.

DIC Corp thành lập năm 1990, tiền thân là một doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng trước khi cổ phần hóa và niêm yết trên sàn chứng khoán trong giai đoạn 2007-2009. Doanh nghiệp này là một trong những chủ đầu tư bất động sản lớn với tổng quỹ đất hàng trăm ha ở nhiều địa phương như TP HCM, Đồng Nai, Ninh Bình.

Năm 2025, DIC Corp ghi nhận doanh thu hơn 5.000 tỷ đồng, gấp hơn ba lần so với thực hiện năm trước đó. Trừ chi phí, công ty lãi sau thuế 624 tỷ đồng, tăng 500% so với 2024.

Trọng Hiếu