Giá điện tăng 4,5% lên hơn 2.000 đồng/kWh từ hôm nay

Sau khi tăng 3% hồi tháng 5, mỗi kWh điện sẽ tăng tiếp 4,5%, áp dụng từ hôm nay.

Chiều 9/11, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông báo giá bán lẻ điện bình quân (giá điện) tăng từ 1.920,37 đồng lên 2.006,79 đồng một kWh (chưa gồm thuế VAT), tương đương tăng 4,5%. Quyết định này đã được Chính phủ, Bộ Công Thương đồng ý về chủ trương.

Như vậy đây là lần thứ hai trong năm giá điện được điều chỉnh. Lần gần nhất là vào tháng 5 khi tăng 3%.

Biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt sau tăng giá ngày 9/11:

Giá cũ (đồng/kWh) Bậc Mức sử dụng Giá mới (đồng/kWh) Tiền điện tăng (đồng/tháng) 1.728 1 0-50 kWh 1.806 3.900 1.786 2 51-100 kWh 1.866 7.900 2.074 3 101-200 kWh 2.167 172.00 2.612 4 201-300 kWh 2.729 28.900 2.919 5 301-400 kWh 3.050 42.000 3.015 6 401 kWh trở lên 3.151 55.600

Về tác động tới người sử dụng điện, ông Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng ban Kinh doanh EVN, nói Chính phủ vẫn hỗ trợ người nghèo, hộ chính sách xã hội. Theo Quyết định 28 của Thủ tướng, hộ nghèo được hỗ trợ bằng tiền tương đương 30 kWh; hộ chính sách cũng nhận hỗ trợ tương đương với điều kiện dùng dưới 50 kWh một tháng.

Với người sử dụng nhiều, từ 400 kWh trở lên, ông Dũng nói số tiền phải trả tăng mỗi tháng khoảng 55.600 đồng, nhưng đây là đối tượng có thu nhập khá, nên "cũng ít chịu tác động".

EVN ước tính, tiền điện phải trả thêm mỗi tháng của nhóm khách hàng dùng điện kinh doanh dịch vụ là 230.000 đồng; sản xuất 432.000 đồng và hành chính sự nghiệp là 90 đồng.

Công nhân điện lực sửa chữa trên đường dây. Ảnh: Nguyễn Thành

Sau tăng, giá điện hiện vẫn thấp hơn giá thành sản xuất, theo ông Nguyễn Đình Phước, Kế toán trưởng EVN thông tin tại cuộc họp chiều nay. Ông nói, để đảm bảo an sinh xã hội và các chỉ tiêu kinh tế xã hội, EVN đề xuất tăng ở mức vừa phải là 4,5%.

Việc tăng sẽ giúp EVN thu thêm khoảng 3.200 tỷ đồng từ nay tới cuối năm, giúp tập đoàn giảm một phần khó khăn của năm 2023.

Chia sẻ thêm, ông Trần Việt Hòa, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương), nói mức tăng giá điện lần này chưa tính phân bổ khoản chênh lệch tỷ giá của EVN còn treo từ các năm trước, khoảng 14.000 tỷ đồng. Với tăng giá lần này, ước tính CPI sẽ tăng thêm 0,35%.

Theo kế hoạch, từ tháng 11, khoảng 1,7 triệu khách hàng tại Hà Nội sẽ chuyển ngày ghi chỉ số công tơ điện vào cuối tháng, thay vì đầu hoặc giữa tháng như hiện nay. Trước lo ngại cùng với giá điện tăng, việc thay đổi ngày chốt công cơ sẽ khiến hóa đơn tiền điện tại Hà Nội "tăng sốc", ông Nguyễn Quốc Dũng cho rằng, tiền điện chi trả sẽ tăng thêm ở tháng đầu tiên sau thay đổi, nhưng không phải tăng chi phí mà do kéo dài ngày sử dụng điện.

Ví dụ, trước đây chu kỳ ghi chỉ số công tơ vào ngày 20/10 và chốt chỉ số ngày 20/11, thì tới đây sẽ chuyển ngày chốt công tơ vào 30/11, tức thêm 10 ngày, thì hóa đơn tăng do thêm ngày dùng điện.

Đại diện EVN giải thích năm 2023, một vài thông số đầu vào ảnh hưởng tới chi phí, trong đó sản lượng thủy điện - nguồn điện giá rẻ - giảm 17 tỷ kWh. Giá các nhiên liệu đầu vào duy trì ở mức cao, như than nhập khẩu tăng 186% so với 2020; than trong nước tăng gần 30-46% so với giá năm 2021. Giá dầu cũng tăng 18% so với 2021, nhất là tỷ giá ngoại tệ tăng gần 4%, ảnh hưởng trực tiếp tới chi phí mua điện và giá thành điện của EVN.

Chi phí sản xuất chiếm 83% giá thành. Với chi phí nhiên liệu đầu vào hiện nay, theo tính toán của EVN, giá thành sản xuất mỗi kWh khoảng 2.098 đồng, tức cao hơn giá bán lẻ bình quân duy trì từ tháng 5 đến nay (1.920,37 đồng) gần 180 đồng một kWh.

Năm ngoái, tập đoàn này lỗ hơn 26.000 tỷ đồng, sau khi tiết giảm các chi phí trên 10.000 tỷ đồng. Trong báo cáo gần đây của Bộ Kế hoạch & Đầu tư, khoản lỗ của EVN tăng thêm khoảng 28.000 tỷ đồng trong 8 tháng. EVN cũng đưa ra các giải pháp cắt giảm 15% chi phí thường xuyên tại các đơn vị, sửa chữa lớn cũng giảm mạnh; tiết kiệm điện chiếu sáng tại các cơ quan, tổng công ty...

Hoài Thu