Giá dầu thô tăng, vàng giảm khi ông Trump ra tối hậu thư mới với Iran

Mỗi thùng dầu đắt thêm hơn 2%, trong khi giá vàng giảm gần 70 USD một ounce khi chiến sự Trung Đông có diễn biến mới.

Mở cửa phiên giao dịch 6/4, giá dầu Brent và WTI cùng tăng 2,4%, lên lần lượt 111 USD và 114 USD một thùng. Chiến sự tại Trung Đông kéo dài tiếp tục đe dọa lên nguồn cung dầu toàn cầu.

Cuối tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump ấn định tối hậu thư mới cho Iran. Trên mạng xã hội Truth Social, ông yêu cầu Iran đạt thỏa thuận mở eo biển Hormuz trước 20h giờ Mỹ, ngày 7/4 (tức 7h ngày 8/4 giờ Hà Nội) nếu không muốn cơ sở hạ tầng bị tấn công.

"Họ sẽ không còn nhà máy điện hay cây cầu nào nếu không làm gì trước tối thứ Ba", ông Trump cho biết trong cuộc phỏng vấn trên WSJ.

Diễn biến giá dầu Brent một năm qua. Đồ thị: Trading Economics

Eo biển Hormuz - tuyến đường thủy chuyên chở khoảng 20% nguồn cung dầu và khí hóa lỏng (LNG) toàn cầu - gần như bị phong tỏa từ khi chiến sự nổ ra cuối tháng 2. Việc này khiến giá dầu thô, nhiên liệu máy bay, dầu diesel và xăng trên toàn cầu tăng vọt.

Trong một bài phát biểu tuần trước, ông Trump cho biết chiến sự có thể kéo dài 2-3 tuần nữa. Theo TD Securities, chiến sự khiến thế giới mất khoảng 600 triệu thùng dầu thô và 350 triệu thùng sản phẩm từ dầu nếu kéo dài đến cuối tháng này.

Trên thị trường vàng, giá vàng thế giới tiếp tục giảm đầu phiên 6/4, do lời đe dọa của ông Trump với Iran. Hiện mỗi ounce mất 66 USD về 4.610 USD một ounce.

Giá vàng thế giới đi xuống đầu phiên 6/4. Đồ thị: Kitco

Từ khi chiến sự nổ ra, kim loại quý đã giảm hơn 12%. Nguyên nhân là giá năng lượng tăng cao làm giảm khả năng các ngân hàng trung ương toàn cầu hạ lãi suất. Vàng sẽ kém hấp dẫn trong môi trường lãi suất cao. Bên cạnh đó, kim loại quý cũng chịu sức ép khi nhà đầu tư cần giảm vị thế để bù đắp cho các khoản đầu tư thua lỗ khác.

Ngoài vàng, các kim loại khác cũng đang đi xuống. Giá bạc, bạch kim và platinum hiện giảm 0,2-0,9%.

Hà Thu (theo Reuters, CNBC)