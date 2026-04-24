Giá dầu thô lên 106 USD một thùng

Các tin tức về chiến sự tại Trung Đông khiến giá dầu Brent tăng liên tiếp vài phiên qua, hiện vượt 106 USD một thùng.

Mở cửa phiên giao dịch 24/4, mỗi thùng dầu Brent và WTI tăng thêm 1% lên lần lượt 106 USD và 96,7 USD. Phiên trước đó, cả hai loại dầu này đều đã tăng 3%. Giá dầu Brent hiện cao nhất kể từ phiên 8/4.

Diễn biến giá Brent trong 6 tháng qua. Đồ thị: Trading Economics

Thị trường đi lên sau các thông tin về chiến sự tại Trung Đông. Truyền thông Israel đưa tin ông Mohammad Baqer Qalibaf đã từ chức trưởng đoàn đàm phán hòa bình của Iran với Mỹ. Việc này được coi là chiến thắng của phe cứng rắn trong chính phủ Iran. Bên cạnh đó, các hãng tin Iran cho biết hệ thống phòng không tại Tehran đang đánh chặn các mục tiêu trên không phận thành phố.

Tại eo biển Hormuz, Iran tiếp tục siết kiểm soát khi xuất hiện video cho thấy lực lượng đặc nhiệm đột kích một tàu hàng lớn, sau khi các cuộc đàm phán hòa bình sụp đổ. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23/4 cũng viết trên mạng xã hội rằng ông đã ra lệnh cho Hải quân Mỹ "bắn hạ và tiêu diệt bất kỳ tàu nào" rải thủy lôi tại eo biển. Mỹ hiện vẫn duy trì phong tỏa với hoạt động thương mại đường biển của Iran.

Dù vậy, hãng dữ liệu Vortexa cho biết khoảng 10,7 triệu thùng dầu thô xuất khẩu của Iran đã đi qua eo biển này và rời khu vực bị Hải quân Mỹ phong tỏa trong giai đoạn 13-21/4. John Kilduff - nhà phân tích tại Again Capital cho biết thị trường cũng đang được hỗ trợ phần nào bởi thông tin lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon sẽ được gia hạn thêm 3 tuần.

"Có quá nhiều thông tin. Tôi chỉ sợ rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ nhận ra nguồn cung hiện tệ đến mức nào và giá sẽ thiết lập lại ở mức cao hơn nhiều", ông đánh giá.

Ngày 23/4, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại Dallas công bố một khảo sát với 120 lãnh đạo công ty dầu khí, cho thấy gần 40% kỳ vọng hoạt động vận chuyển qua eo Hormuz trở lại bình thường vào tháng 8 và 26% cho rằng sẽ bình thường vào tháng 11. Đây là tuyến chuyên chở 20% dầu thô và khí hóa lỏng toàn cầu trước chiến sự.

Trong khi đó, giá xăng dầu trong nước ngày 23/4 tiếp tục được điều chỉnh giảm. Giá xăng hiện về dưới 23.000 đồng một lít, còn dầu diesel xuống 26.690 đồng.

Hà Thu (theo Reuters)