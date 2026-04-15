Giá dầu thế giới quay đầu giảm

Kỳ vọng về cuộc đàm phán lần hai giữa Mỹ và Iran kéo giá dầu thô về sát 90 USD, còn giá vàng vượt 4.800 USD một ounce.

Đóng cửa phiên giao dịch 14/4, giá dầu Brent mất 4,6%, còn 94,8 USD một thùng. Dầu thô Mỹ WTI giảm 7,8%, còn 91,2 USD. Sang phiên 15/4, cả hai loại dầu này vẫn đang giảm nhẹ.

Thị trường đi xuống nhờ kỳ vọng Iran khôi phục đàm phán với Mỹ và Israel nhằm chấm dứt xung đột đang khiến eo biển Hormuz tê liệt. Đây là tuyến hàng hải lớn cho việc chuyên chở dầu thô và sản phẩm lọc dầu của thế giới.

Diễn biến giá dầu Brent một năm qua. Đồ thị: Trading Economics

"Có lẽ nhà đầu tư đang kỳ vọng sẽ có kết quả tốt hơn. Diễn biến hiện tại cũng đồng nghĩa sự gián đoạn đã được phản ánh hết vào thị trường rồi", John Kilduff - nhà phân tích tại Again Capital cho biết.

Ngày 14/4, Reuters trích nguồn tin cho biết các đoàn đàm phán của Mỹ và Iran có thể quay trở lại Islamabad trong tuần này. Một quan chức Mỹ khẳng định các bên vẫn tiếp tục trao đổi nhằm đạt được một thỏa thuận, trong khi Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tuyên bố các nỗ lực vẫn đang được triển khai.

Dù việc Mỹ - Iran có thể sắp khôi phục đàm phán đã xoa dịu sức ép lên giá, nhà đầu tư lại đang bỏ qua việc các thùng dầu bị mắc kẹt, Tamas Varga - nhà phân tích tại PVM Oil Associates cho biết.

Việc cơ sở hạ tầng năng lượng tại Trung Đông bị tấn công và Iran phong tỏa eo biển Hormuz đang gây ra sự gián đoạn nguồn cung lớn nhất lịch sử. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết trong tháng 3, mỗi ngày thế giới mất 10 triệu thùng dầu.

Quân đội Mỹ ngày 13/4 cho biết lệnh phong tỏa eo biển Hormuz sẽ được mở rộng về phía đông sang vịnh Oman và biển Arab. Dữ liệu theo dõi cho thấy hai tàu đã quay đầu trong eo biển khi lệnh phong tỏa bắt đầu có hiệu lực. Tuy nhiên, 3 tàu chở dầu liên quan đến Iran đã đi vào khu vực Vịnh và vẫn được phép tiếp tục hành trình, do điểm đến của chúng không phải là các cảng của Iran.

Giá vàng thế giới phiên 14/4 cũng tăng 100 USD lên 4.839 USD một ounce. Tin tức về khả năng đàm phán lần 2 giữa Mỹ và Iran đã giúp thị trường khởi sắc. Thời gian qua, giá vàng chịu sức ép khi xung đột Trung Đông kéo lạm phát lên cao, làm các ngân hàng trung ương ngần ngại hạ lãi suất. Môi trường lãi suất cao không có lợi cho kim loại quý.

Một nguyên nhân khác giúp giá vàng tăng là đồng đôla yếu đi trong phiên 14/4. USD mất giá giúp vàng rẻ hơn với người mua bằng các tiền tệ khác.

Hà Thu (theo Reuters)