Giá dầu lên sát 100 USD

Mỗi thùng Brent quanh 98 USD, tăng gần 5%, trong khi chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite lập kỷ lục phiên thứ hai liên tiếp.

Đóng cửa phiên giao dịch 16/4, giá dầu Brent lên 99,4 USD một thùng. Dầu thô Mỹ WTI tăng 3,7% lên 94,7 USD. Sang phiên 17/4, giá cả hai loại dầu hiện giảm nhẹ, về lần lượt 98 USD và 93 USD.

Nhà đầu tư vẫn ngờ vực khả năng các cuộc đàm phán hòa bình sắp tới giữa Mỹ và Iran giải quyết được vấn đề nguồn cung năng lượng tại Trung Đông gián đoạn. Chiến sự đang bóp nghẹt khoảng 20% nguồn cung dầu và khí hóa lỏng toàn cầu đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày.

Diễn biến giá dầu Brent trong một năm qua. Đồ thị: Trading Economics

"Chúng tôi vẫn nghi ngờ xung đột có thể được giải quyết ngay lập tức. Tin tức nào được đưa ra cũng sẽ có thông báo trái chiều sau đó", John Evans - nhà phân tích thị trường dầu tại PVM nhận định.

Reuters trích nguồn tin thân cận từ Iran cho biết các nhà đàm phán của Mỹ và Iran đã giảm kỳ vọng vào một thỏa thuận hòa bình toàn diện. Thay vào đó, họ tìm kiếm biên bản ghi nhớ tạm thời để ngăn xung đột quay lại.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó lại tuyên bố Mỹ tiến rất gần một thỏa thuận với Iran. Giá dầu gần như không biến động sau phát biểu này, cũng như thông báo của ông Trump rằng Israel - Lebanon đồng ý ngừng bắn 10 ngày.

Trên thị trường chứng khoán Mỹ, các chỉ số lập kỷ lục phiên thứ hai liên tiếp. S&P 500 tăng 0,26% lên 7.041 điểm. Nasdaq Composite thêm 0,36% lên 24.102 điểm, ghi nhận phiên đi lên thứ 12 liên tiếp. Cả hai chỉ số này đều lập đỉnh mới. DJIA tăng 0,2% lên hơn 48.500 điểm.

Tính chung từ đầu tuần, S&P 500 tăng 3,3% và Nasdaq 5,2%. Trong khi đó, DJIA chỉ lên thêm 1%.

Chứng khoán Mỹ tăng điểm sau khi ông Trump công bố Israel - Lebanon ngừng bắn 10 ngày. Người phát ngôn của Quốc hội Iran cho biết việc Israel dừng các cuộc tấn công vào Lebanon là một điều kiện quan trọng để khởi động đàm phán giữa Mỹ và Iran. Vòng đàm phán trực tiếp sắp tới của Washington và Tehran có thể diễn ra "vào cuối tuần tới", ông Trump cho biết.

Hà Thu (theo Reuters, CNBC)