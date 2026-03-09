Gia chủ tìm thấy bọc tiền lớn khi sửa nhà, cảnh sát yêu cầu sung công

New ZealandKhi cải tạo lại căn nhà vừa mua, vợ chồng trẻ phát hiện 232.000 NZD (3,6 tỷ đồng) được giấu trên gác mái nên gọi cảnh sát, được yêu cầu sung công quỹ,

Số tiền mặt này, được đóng gói chân không trong năm túi nylon, được phát hiện trong ngôi nhà ở thành phố Christchurch vào tháng 5/2022, năm tháng sau khi cặp vợ chồng mua bất động sản này.

Họ cần sửa chữa một số thiết bị điện, và người thợ điện đã trèo lên gác mái. Khi nhấc lớp cách nhiệt trần nhà lên, người thợ điện đã tìm thấy năm túi nhựa được niêm phong.

Người thợ điện đã đưa tiền cho chủ nhà. Tuy nhiên, gia chủ nhận ra rằng số tiền đó có thể đến từ hoạt động buôn bán ma túy nên đã làm điều đúng đắn là gọi cảnh sát.

Vợ chồng trẻ bất ngờ tìm thấy bọc tiền lớn khi sửa căn nhà vừa mua từ chủ cũ. Ảnh: NZ Herald

Cảnh sát đã phản hồi bằng cách xin lệnh cấm sử dụng tiền theo Đạo luật Thu hồi Tài sản Hình sự năm 2009, với lý do số tiền đó có khả năng đến từ hoạt động bất hợp pháp. Sau đó, cảnh sát đã xin lệnh tịch thu toàn bộ số tiền cho Nhà nước, theo luật nhằm tách tội phạm khỏi những khoản thu lợi bất chính.

Cặp vợ chồng đã yêu cầu Tòa án Tối cao cho phép họ giữ lại số tiền, với lý do họ không phải là tội phạm và bất kỳ mối liên hệ nào giữa số tiền đó với tội phạm đã bị cắt đứt khi họ, với tư cách là những người vô tội, mua bất động sản trên.

Bọc tiền nhiều khả năng có từ hoạt động buôn ma túy

Số tiền chủ yếu là tiền mệnh giá 50 NZD. Tổng cộng là 232.440 NZD. Dựa vào lớp bụi bám trên các gói tiền, có thể thấy số tiền này đã được cất giữ ở đó một thời gian.

Những người liên quan đến vụ việc đều nhất trí rằng số tiền này rất có thể đến từ hoạt động buôn bán ma túy. Nhưng mặc dù các nhà điều tra đã xác định được nó được giấu trong gác mái khoảng 6-7 năm trước, ai là người đã cất giấu nó vẫn còn là một bí ẩn.

Các cuộc điều tra với Ngân hàng Dự trữ cho thấy các tờ tiền được phát hành từ tháng 5/2016 đến tháng 10/2018, và có 63 mã phát hành khác nhau trên mỗi tờ. Điều này có nghĩa là số tiền mặt được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau nhưng trong một khoảng thời gian tương đối ngắn, và cách thức đóng gói cho thấy nó có nguồn gốc từ hoạt động buôn bán ma túy.

Cảnh sát tin rằng số tiền đã được cất giấu trên gác mái "ngay sau năm 2018". Cảnh sát đã liên hệ với chủ sở hữu trước đó của ngôi nhà, và tìm ra danh tính những người thuê nhà trước khi cặp vợ chồng mua bất động sản này. Không ai trong số những người thuê nhà nói rằng họ biết gì về số tiền đó, cũng không ai có tiền án tiền sự cho thấy họ có thể đã chiếm đoạt nó một cách bất hợp pháp.

Một người trong gia đình chủ nhà cũ từng bị kết án về tội tàng trữ cần sa và có liên hệ với băng đảng xã hội đen. Tuy nhiên, người này đã qua đời, và người nhà nói rằng rất khó có khả năng ông ta từng đến ngôi nhà đó.

Cảnh sát muốn tịch thu sung công, gia chủ muốn hưởng toàn bộ

Trong phán quyết của Tòa án Tối cao ban hành tuần trước, cặp vợ chồng này sẽ được phép giữ lại 40.000 NZD (620 triệu đồng). Phần còn lại sẽ được giao cho Nhà nước.

Phán quyết bao gồm lệnh giữ bí mật tên của cặp vợ chồng này. Cặp đôi muốn giấu tên vì lo sợ ai đó sẽ đến đòi tiền nếu tên tuổi hoặc địa chỉ nhà của họ bị công khai.

Thẩm phán xét xử vụ việc cho biết: "Điểm đặc biệt bất thường của vụ án này nằm ở chỗ những người liên quan đều là những công dân hoàn toàn vô tội, họ đã phát hiện ra số tiền mặt và giao nộp cho cảnh sát".

"Nếu họ không tìm thấy số tiền mặt đó ngay từ đầu và sau đó giao nộp, thì sẽ không có tiền mặt nào thuộc về Nhà nước", ông nói.

Thẩm phán cho biết lập trường của cả hai bên đều không thể dung hòa, và do đó Tòa đã làm chủ việc thỏa thuận dàn xếp

Cuối cùng, cảnh sát chấp nhận rằng cặp đôi đã "làm điều đúng đắn" khi báo cho cảnh sát về số tiền mặt, và đã lo lắng về nguy cơ chủ nhân thực sự có thể quay lại để lấy nó.

Họ cũng phải chịu chi phí sửa nhà do hậu quả trực tiếp của việc phát hiện ra số tiền mặt đó. Do đó việc cặp đôi được giữ lại một phần từ tiền này là hợp lý.

Hải Thư (Theo NZ Herald)