'Gia Cát Lượng' Đường Quốc Cường: AI sẽ thay thế diễn viên

Tài tử Trung Quốc Đường Quốc Cường, đóng "Tam Quốc diễn nghĩa", nhận định AI đủ khả năng thay thế công việc của diễn viên.

Theo Hongshu Video ngày 2/3, trong một buổi tranh luận với đồng nghiệp trẻ năm ngoái, nghệ sĩ 74 tuổi nói trí tuệ nhân tạo có thể mô phỏng, bắt chước tình cảm của con người. Bản chất nghề diễn là tạo ra một câu chuyện "giả", dữ liệu lớn có thể phân tích tất cả trạng thái tâm lý trong biểu diễn.

Tài tử nhận định một bộ phận diễn viên tự tin vào vị trí của bản thân mà lơ là nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, dẫn đến diễn xuất phù phiếm, sáo rỗng. Trong khi đó, diễn viên AI hội tụ nhiều ưu điểm như: không cần cátxê, không lo thiếu thời gian, không vướng scandal.

Đường Quốc Cường, diễn viên gạo cội Trung Quốc, từng đóng "Tam Quốc diễn nghĩa", "Vương triều Ung Chính". Ảnh: Mtime

Nhận định của Đường Quốc Cường hot trở lại, trở thành chủ đề được chú ý trên Weibo, trong bối cảnh phim ngắn AI bùng nổ tại Trung Quốc đầu năm, nhất là ở đợt Tết âm lịch. Hiện, lượt xem phim AI gần ngang ngửa lượt xem phim do người đóng. Nhận định phổ biến của khán giả là: "Tôi không thể phân biệt được đâu là diễn viên AI đâu là người thật".

Nền tảng phát phim ngắn Hongguo ngừng một loạt dự án người đóng, trước sự bùng nổ của video do trí tuệ nhân tạo thực hiện, do lo ngại lỗ vốn. Bởi kinh phí làm phim AI có thể thấp hơn hàng chục, thậm chí hàng trăm lần so với kinh phí làm phim người đóng và vẫn đảm bảo hiệu quả.

Vai Gia Cát Lượng của Đường Quốc Cường Đường Quốc Cường đóng Gia Cát Lượng trong "Tam Quốc diễn nghĩa". Video: Bilibili

Theo Kuai Keji, hiện thời gian làm phim ngắn AI có thể chỉ bằng 20% so với thời gian thực hiện tác phẩm người thật. Một số chuyên gia trong lĩnh vực video ngắn nhận định một lượng lớn diễn viên hạng B, C đối diện mất việc.

Theo thống kê của nền tảng dữ liệu DataEye, dịp Tết (từ ngày một tới ngày 7 âm lịch), lượt phát phim ngắn tại Trung Quốc đạt 8,7 tỷ, trong đó sản phẩm do AI thực hiện chiếm 30%. Trong tháng 1, số lượng phim AI mô phỏng người thật tăng trưởng nhanh nhất trong các thể loại video ngắn. Thành tích này vượt xa dự đoán trước đó của những người trong ngành

Diễn viên AI đóng cảnh yêu đương Diễn viên AI đóng cảnh yêu đương. Video: Weibo

Trương Lập Vỹ - đạo diễn kiêm giảng viên ngành truyền thông - nói: "AI nên trở thành đôi cánh của người sáng tạo nội dung phim ảnh. Theo đà phát triển hiện tại, phim ngắn AI sẽ trở thành một hình thức nội dung độc lập, không chỉ phổ biến trên các nền tảng video mà còn bước ra những sân khấu rộng hơn". Hiện êkíp của Trương Lập Vỹ nghiên cứu thực hiện phim dài, phim chiếu rạp.

Ông nhận định những đạo diễn phim ngắn từ nay về sau không chỉ cần biết kể chuyện mà còn cần hiểu về công nghệ, số liệu và có thể hợp tác hiệu quả với công cụ AI.

Như Anh