Giá bảo hiểm trách nhiệm của tài xế ở Mỹ phụ thuộc kỹ năng lái xe như thế nào?

Gây tai nạn làm tăng rủi ro, khiến bảo hiểm điều chỉnh phí cao hơn dựa trên dữ liệu và xác suất tổn thất tương lai của tài xế.

Tại Mỹ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự (liability insurance) là yêu cầu bắt buộc đối với tài xế ở hầu hết các bang. Loại bảo hiểm này được cung cấp bởi các công ty bảo hiểm tư nhân, với mức phí không cố định mà được điều chỉnh dựa trên nhiều yếu tố như nơi sinh sống, kinh nghiệm lái xe, điều kiện sử dụng xe. Trong đó, một trong những yếu tố ảnh hưởng rõ rệt nhất là hành vi lái xe của tài xế, khi tài xế gây tai nạn hoặc vi phạm luật giao thông, mức phí thường tăng lên do rủi ro được đánh giá cao hơn.

Phí bảo hiểm dựa trên định giá rủi ro cá nhân

Hệ thống bảo hiểm xe tại Mỹ vận hành dựa trên nguyên tắc định giá theo rủi ro cá nhân. Mỗi tài xế có một hồ sơ riêng, được xây dựng từ các yếu tố như độ tuổi, kinh nghiệm lái xe, điểm tín dụng, lịch sử tai nạn, vi phạm giao thông và bối cảnh sử dụng xe. National Association of Insurance Commissioners cho biết các yếu tố này là cơ sở chính để xác định mức phí bảo hiểm.

Khi một tài xế gây tai nạn, đặc biệt nếu bị xác định có lỗi, hồ sơ này sẽ bị điều chỉnh theo hướng rủi ro cao hơn. Phí bảo hiểm vì vậy có thể tăng đáng kể và duy trì trong vài năm. Điều này tạo ra một dạng chi phí kéo dài, khi hậu quả tài chính không chỉ xuất hiện ngay sau tai nạn mà còn tiếp tục trong các kỳ gia hạn sau đó.

Một tai nạn ôtô tại bang Virginia, tháng 3/2025. Ảnh: Scanner Insider

Sau mỗi tai nạn hoặc vi phạm, thông tin của tài xế được cập nhật từ nhiều nguồn như biên bản của cảnh sát, hồ sơ vi phạm giao thông và lịch sử yêu cầu bồi thường. Dữ liệu này được lưu trữ và chia sẻ qua các hệ thống ví dụ như LexisNexis, cho phép các công ty bảo hiểm truy cập khi tính lại phí ở kỳ gia hạn.

Từ đó, các công ty sử dụng các mô hình tính toán dựa trên thống kê và dữ liệu quá khứ để ước tính khả năng xảy ra tai nạn và chi phí trung bình của một sự cố. Cách tiếp cận này giúp rủi ro của tài xế được lượng hóa bằng xác suất và dữ liệu lịch sử. Nếu một người đã từng gây tai nạn, hệ thống sẽ coi đó là dấu hiệu cho thấy nguy cơ lặp lại cao hơn, từ đó điều chỉnh mức phí tương ứng.

Theo cách này, tài xế không bị phạt theo nghĩa pháp lý, mà bị định giá lại dựa trên mức độ rủi ro. Mức phí mới phản ánh chi phí mà công ty bảo hiểm dự kiến phải gánh trong tương lai, thay vì chỉ dựa trên sự cố đã xảy ra.

Cơ chế răn đe và khuyến khích

Cơ chế trên đồng thời tạo ra một dạng răn đe kinh tế. Khi tài xế biết rằng một sai lầm gây tai nạn có thể khiến họ phải trả thêm tiền trong nhiều năm, họ có xu hướng lái xe thận trọng hơn. Tuy vậy, hiệu quả của cách làm trên không đồng đều. Với một số người, đặc biệt là những người có thu nhập cao hoặc đã quen với hành vi lái xe nguy hiểm, việc tăng phí không đủ để thay đổi hành vi. Những vi phạm nghiêm trọng như lái xe khi say rượu vẫn cần đến các biện pháp mạnh hơn từ pháp luật.

Ở chiều ngược lại, những tài xế không vi phạm và duy trì thói quen lái xe an toàn sẽ được giảm phí theo thời gian. Theo Insurance Information Institute, nhiều công ty bảo hiểm áp dụng các chương trình giảm phí cho người không có yêu cầu bồi thường trong nhiều năm.

Ví dụ một trong những cách phổ biến để giảm phí bảo hiểm tại Mỹ là tham gia các khóa học lái xe an toàn (defensive driving). Đây là các chương trình đào tạo giúp tài xế cải thiện kỹ năng xử lý tình huống và giảm nguy cơ tai nạn. Nhiều công ty bảo hiểm coi việc hoàn thành khóa học này là tín hiệu cho thấy rủi ro thấp hơn, từ đó áp dụng mức phí ưu đãi. Theo các nghiên cứu trong ngành bảo hiểm, mức giảm phổ biến dao động khoảng 5-10%, tùy theo công ty và bang. Khoản giảm này thường kéo dài trong vài năm sau khi hoàn thành khóa học, qua đó tạo động lực để tài xế chủ động cải thiện hành vi lái xe.

Tài xế thực hành khóa học lái xe an toàn tại Mỹ. Ảnh: Bobbyoresports

Bên cạnh đó, một số công ty bảo hiểm tại Mỹ còn áp dụng mô hình tính phí dựa trên hành vi lái xe thực tế (Pay How You Drive - PHYD). Thông qua các ứng dụng trên điện thoại hoặc thiết bị gắn trên xe, hệ thống có thể ghi nhận các yếu tố như tốc độ, số lần phanh gấp, tăng tốc, thời điểm lái xe trong ngày hoặc quãng đường di chuyển. Dữ liệu này được sử dụng để đánh giá mức độ an toàn của tài xế, từ đó điều chỉnh phí bảo hiểm theo hướng linh hoạt hơn. Những người lái xe cẩn trọng, ít vi phạm hoặc di chuyển ít có thể được giảm phí đáng kể, trong khi những hành vi rủi ro như chạy quá tốc độ hay phanh gấp thường xuyên có thể khiến mức phí cao hơn.

Hồ Tân