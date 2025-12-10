Giá bạc miếng lập đỉnh trên 2,3 triệu một lượng

Giá bạc miếng, bạc thỏi sáng nay tăng gần 4,5%, xác lập đỉnh mới trên 2,3 triệu đồng mỗi lượng.

Sáng 10/12, Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý niêm yết giá bạc miếng tại 2,29 - 2,365 triệu đồng một lượng, tăng gần 4,5% so với cuối ngày hôm qua. Công ty Sacombank - SBJ sáng nay niêm yết giá bạc miếng tại 2,22 - 2,27 triệu đồng.

Nếu quy đổi ra kg, hiện mỗi kg bạc miếng được mua bán quanh ngưỡng 61,2 - 63 triệu đồng.

Đây là mức giá cao nhất của bạc miếng trong nước từ trước tới nay. Trong tháng qua, giá kim loại quý này đã tăng khoảng 20%. Còn so với cách đây một năm, giá bạc miếng cao hơn gần 97%, ghi nhận hiệu suất cao hơn so với giá vàng miếng. Trên thị trường quốc tế, giá bạc đang giao dịch quanh vùng đỉnh trên 60 USD một ounce.

Giới trong ngành nhận định bạc là lựa chọn phù hợp với chiến lược đầu tư dài hạn, chia nhỏ vốn, mua vào định kỳ hàng tuần hoặc hàng tháng, thay vì "lướt sóng" ngắn hạn. Đồng thời, nhà đầu tư tham gia kênh này cũng cần vững vàng về tâm lý, bởi giá bạc thường biến động mạnh hơn giá vàng.

Dù bạc có thể vẫn đang trong chu kỳ đi lên, ông Nguyễn Hữu Huân, Đại học Kinh tế TP HCM, đưa ra quan điểm thận trọng khuyến cáo đầu tư bạc vẫn có rủi ro vì tính thanh khoản không cao. "Lưu ý quan trọng nhất với nhà đầu tư là mua bạc tại doanh nghiệp uy tín và có cam kết thu mua lại", ông nói.

Diễn biến giá bạc miếng Phú Quý trong vòng một năm. Ảnh: Phú Quý

Cùng với diễn biến giá bạc, vàng sáng nay cũng đi lên. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 152,7 - 154,7 triệu đồng, tăng 1 triệu đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua. Hiện, giá vàng miếng cũng đang dao động trong vùng cao nhất từ trước đến nay, ghi nhận mức tăng trên 80% so với đầu năm.

Vàng nhẫn trơn cùng thời điểm được SJC giao dịch tại 149,6 - 152,1 triệu đồng mỗi lượng, tăng 800.000 đồng so với hôm qua. Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn trơn tại 151 - 154 triệu đồng, còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), nhẫn trơn mua bán tại 149,5 - 152,5 triệu đồng.

Giá vàng trong nước vẫn đang giữ mức chênh lệch trên 20 triệu đồng một lượng so với quốc tế. Giá vàng thế giới giao ngay đang neo quanh 4.205 USD một ounce, quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank (chưa thuế, phí) tương đương 133,9 triệu đồng mỗi lượng.

