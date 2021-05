Ghép giường làm 'sàn bay lắc' trong nhà nghỉ

Quảng BìnhBa nam giới và hai cô gái mang theo loa, ma tuý, thuê hai phòng nhà nghỉ để "bay lắc" trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

0h15 ngày 12/5, nhà chức trách huyện Quảng Ninh ập vào nhà nghỉ Thiên Đường ở xã Lương Ninh bắt quả tang 5 người. Trong số này, Nguyễn Xuân Phương, 28 tuổi và Trần Thị Hải Yến, 26 tuổi, cùng trú thành phố Đồng Hới, do chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên được trả tự do.

Sáng 13/5, Công an huyện Quảng Ninh cho biết 3 người còn lại là Nguyễn Thanh Kiên, 32 tuổi; Nguyễn Chí Dũng, 30 tuổi; Đinh Thị Kim Hoa, 37 tuổi, cùng trú TP Đồng Hới, đang bị tạm giữ để làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong nhà nghỉ. Ảnh: Trần Tuấn

Tại hiện trường, Công an huyện Quảng Ninh thu 4 gói tinh bột và các vật dụng sử dụng.

Tại trụ sở công an, 5 người khai các gói trên là ma túy, do một người mua cho. Sau đó, 5 người rủ nhau thuê nhà nghỉ, kéo giường ghép lại với nhau, mang theo loa đài bật nhạc to, đóng kín cửa, rồi sử dụng ma túy.

Hoàng Táo