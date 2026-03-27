Vợ chồng cãi nhau vì tôi đi nhờ xe nam đồng nghiệp về

Tôi 32 tuổi, làm kiểm thử phần mềm cho một công ty công nghệ thông tin ở thành phố, kết hôn được năm năm và có con trai ba tuổi. Công việc của tôi khá ổn định, môi trường làm việc đa số là nam vì đặc thù ngành. Từ khi vào công ty, tôi cũng quen với việc làm việc chung với nhiều đồng nghiệp nam, mọi thứ đều rõ ràng, chuyên nghiệp.

Chồng tôi làm kinh doanh tự do, thời gian linh hoạt, thường về nhà sớm hơn tôi. Trước đây anh cũng từng hỏi trong công ty có nhiều nam như vậy có phức tạp không, tôi chỉ nói mọi người làm việc bình thường, ai cũng có gia đình nên không có gì đáng lo. Tôi nghĩ anh hiểu nên không nhắc lại nữa.

Tuần trước, công ty tôi tổ chức tiệc chúc mừng 10 năm thành lập. Đây là sự kiện lớn nên hầu hết nhân viên đều tham gia. Tôi cũng báo trước với chồng là sẽ về muộn. Buổi tiệc kết thúc gần 9 giờ tối thì trời đổ mưa. Tôi không mang áo mưa, xe lại để ở công ty. Anh trưởng phòng thấy vậy nói tiện đường nên cho tôi đi nhờ về vì nhà tôi nằm trên tuyến đường anh đi qua.

Tôi nghĩ chỉ là đi nhờ một đoạn lúc mưa nên đồng ý. Anh chở tôi về đến đầu ngõ rồi đi tiếp, mọi chuyện diễn ra nhanh chóng, không có gì đặc biệt. Khi tôi vào nhà, chồng hỏi xe tôi đâu, tôi vô tư bảo mưa quá nên để lại ở công ty và đi nhờ ôtô anh trưởng phòng về. Nhưng nghe xong, chồng tôi lại tỏ ra khó chịu, bảo tại sao không gọi taxi về mà lại đi nhờ xe người đàn ông khác, nhỡ họ có ý đồ xấu thì sao, hay là vốn dĩ hai người có gì đó với nhau. Tôi khá ngỡ ngàng nhưng vẫn bình tĩnh giải thích rằng lúc đó mưa, lại muộn nên có nhiều người ngại quay lại công ty lấy xe máy như tôi, rồi mọi người hỏi nhau định về thế nào, ai tiện đường thì chở những người còn lại về, cũng không nghĩ quá nhiều. Anh vẫn không đồng ý, nói phụ nữ đã có gia đình phải biết giữ khoảng cách.

Lời qua tiếng lại, hai vợ chồng cãi nhau ngay tối hôm đó. Anh cho rằng công ty toàn đàn ông, chắc gì không phát sinh tình công sở, bảo tôi tốt nhất tìm công việc khác. Tôi thấy anh ghen tuông quá vô lý, nếu người có vấn đề, môi trường nào cũng có thể xảy ra chuyện. Vả lại công việc ở đó đang tốt, thu nhập cũng ổn, môi trường làm việc thân thiện, không phức tạp, nếu nghỉ thì quá đáng tiếc. Mấy ngày nay không khí trong nhà khá căng thẳng. Tôi biết chồng hay ghen nên đã cố gắng minh bạch nhất có thể, từ điện thoại, máy tính, các tài khoản mạng xã hội nhưng anh cứ suy diễn vô lý thế này khiến tôi thấy rất mệt mỏi. Trong khi đó gia đình tôi không quá dư dả, còn phải nuôi con nhỏ, trả lãi ngân hàng, không phải cứ thích là nghỉ việc hoặc ở nhà được. Liệu tôi có quá vô tư hoặc sai khi đi nhờ xe nam đồng nghiệp về?

An Như