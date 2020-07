Ghen, tung tin người tình nghi nhiễm nCoV

Lâm ĐồngTrần Văn Thọ, 62 tuổi, ghen khi người tình đi du lịch nên gọi điện đến CDC báo bà này nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc, nghi nhiễm nCoV, cần cách ly.

Ngày 28/7, Công an Lâm Đồng chuyển hồ sơ sự việc cho Công an Hà Tĩnh xử lý ông Thọ (ngụ tại địa phương) về hành vi Báo thông tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

Trước đó, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Lâm Đồng (CDC) nhận cuộc gọi của người đàn ông trình báo đoàn du khách 5 người từ Nghệ An đi trên chuyến bay Vinh - Liên Khương để đến Đà Lạt du lịch, trong đó có bà Linh (52 tuổi) nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về nước bằng đường tiểu ngạch, nghi nhiễm nCoV.

Công an Lâm Đồng rà soát khắp tỉnh, ghi nhận có 15 người Trung Quốc đến Đà Lạt lưu trú tại 4 khách sạn (có đăng ký lưu trú, chương trình du lịch cụ thể), không có người Trung Quốc từ Vinh đến Đà Lạt trên chuyến bay cùng ngày. Tuy nhiên, trên chặng bay này có bà Linh và hai người phụ nữ quê Nghệ An. Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy cả ba sống tại Nghệ An từ đầu năm đến nay, không đi nước ngoài và sức khỏe ổn định.

Cơ quan an ninh điều tra sau đó xác định người báo tin giả là ông Trần Văn Thọ - chồng hờ của bà Linh. Vì ghen, ông này còn có hành vi tố cáo nhân tình buôn ma túy, buôn người...

Khánh Hương - Phước Tuấn