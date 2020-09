Georgia Hall vô địch Cambia Portland Classic

Golfer Anh lội ngược dòng rồi thắng hố phụ để đăng quang ở điểm -12 sự kiện LPGA Tour tại Oregon, Mỹ hôm 20/9.

Hall đứng T5 trước vòng cuối, nhưng ngược dòng ngoạn mục để đăng quang trên sân Columbia Edgewater hôm 20/9. Ảnh: AP.

Giải khởi tranh hôm 18/9 trên sân Columbia Edgewater, par72. Nhưng thay vì 72 hố tiêu chuẩn, giải chỉ còn 54 hố do thảm hoạ cháy rừng gây ô nhiễm môi trường vùng Tây Bắc giáp Thái Bình Dương.

Sau 36 hố, Mel Reid giữ đỉnh bảng ở điểm -12 với lợi thế dẫn hai gậy so với đương kim vô địch Hannah Green. Khi đó, Hall thuộc nhóm T5 với điểm -8.

Tại chặng về đích hôm 20/9, Hall đánh 68 gậy, trong đó bogey hố 3, birdie liên tục hố 5-7 lẫn đoạn 10-12 rồi chuỗi par đến hố áp chót. Tuy nhiên, do bogey hố 18, đấu thủ sinh năm 1996 phải đấu playoff tranh danh hiệu với Ashleigh Buhai do cả hai cùng đạt -12 sau 54 hố tiêu chuẩn. Hoà nhau ở hố phụ thứ nhất - hố 18 của sân, Hall và Buhai sang hố 1 để tiếp tục so tài. Hố này, Buhai bogey còn Hall giữ par.

"Thật buồn vì bogey hố cuối vòng. Sau đó tôi đã phải tự xốc lại tinh thần để tiếp tục thi đấu và thắng playoff. Lần đầu vô địch trên đất Mỹ thật hạnh phúc", Hall chia sẻ cảm xúc trước khi ra về.

Hall lĩnh 262.500 USD, còn Buhai nhận 152.300 USD trong tổng quỹ thưởng 1,75 triệu USD. Reid thừa hai gậy vòng cuối nên cán đích T5, được 45.000 USD trong khi Green về T12 (điểm -9) và nhận ít hơn 20.000 USD. Portland Classic đấu kỳ đầu từ năm 1972.

Hall lên chuyên nghiệp từ năm 2014, nhưng đến năm 2018 mới nhận thẻ thành viên LPGA Tour qua nhóm giải thăng hạng. Cùng năm, Hall sở hữu major Women’s Open trên sân Royal Lytham & St Annes ở quê hương. Nhờ danh hiệu này, cô được Nữ hoàng Elizabeth II ban tước MBE trong đợt phong tặng nhân sinh nhật bà năm 2019. MBE là cấp thứ năm, cao nhất là tước Hiệp sĩ GBE trong bộ năm tước hiệu dành cho các cá nhân đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực thể thao - văn hóa - xã hội của Vương quốc Anh.

Sau thắng lợi đột phá trong sự nghiệp ấy, Hall chưa lần nào đăng quang trên đất Mỹ, dù LPGA Tour là đấu trường chính.

Hall hai lần khoác áo tuyển châu Âu tranh Solheim Cup với tuyển Mỹ. Ở kỳ giải năm 2019, cô đánh bốn trận và toàn thắng, góp công lớn trong chiến thắng của đội nhà.

Quốc Huy tổng hợp