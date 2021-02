George Clooney, Julia Robert đóng chung phim mới

Tài tử George Clooney và minh tinh Julia Robert đóng chung trong phim tình cảm "Ticket to Paradise".

Theo Variety, hai diễn viên đóng cặp vợ chồng đã ly dị, cùng đến Bali để ngăn con gái làm đám cưới. Nhà làm phim người Anh Ol Parker (Mamma Mia! Here We Go Again) giữ ghế đạo diễn, Ted Melfi (Hidden Figures) viết kịch bản cho tác phẩm - khởi quay vào cuối năm.

Julie Roberts (trái) và George Clooney tại LHP Cannes, Pháp năm 2016. Ảnh: AP.

Clooney và Robert quen qua loạt phim bom tấn của thương hiệu Ocean's Eleven (2001). Năm 2016, hai người tái hợp trong dự án Money Monster của nữ đạo diễn Jodie Foster. Clooney khi đó cho biết: "Dù chưa từng gặp nhau trước đó, chúng tôi trở thành bạn sau bộ phim. Tôi cũng rất thân với Danny Moder, chồng của Roberts. Mối quan hệ giữa ba chúng tôi như người cùng một nhà"

George Clooney, sinh năm 1961, có sự nghiệp điện ảnh lẫy lừng, được đề cử ở sáu hạng mục khác nhau của Oscar. Một số phim nổi bật của Clooney gồm From Dusk till Dawn, Ocean's Eleven, Up in the Air...

Julia Roberts, sinh năm 1967, từng đoạt một giải Oscar và ba giải Quả Cầu Vàng. Cô nổi tiếng sau bộ phim Pretty Woman (1990) của đạo diễn Garry Marshall. Cô được trao biệt danh "nữ hoàng dòng phim hài lãng mạn" trong thập niên 1990 với nhiều tác phẩm thành công như My Best Friend’s Wedding, Runaway Bride hay Notting Hill.

Money Monster George Clooney và Julia Roberts trong "Money Monster". Video: Sony Pictures.

Đạt Phan (theo Variety)