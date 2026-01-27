Generali Việt Nam ra mắt bảo hiểm liên kết đơn vị 'Vita - Đầu tư thịnh vượng'

Bảo hiểm liên kết đơn vị "Vita - Đầu tư thịnh vượng" được thiết kế hài hòa giữa bảo vệ, đầu tư, tích lũy, kế thừa giá trị, giúp khách hàng xây dựng nền tảng tài chính tốt.

Theo Generali Việt Nam, trong mỗi gia đình, người trụ cột giữ vai trò trung tâm trong việc hoạch định và duy trì các kế hoạch tài chính dài hạn. Với nhóm này, mỗi quyết định tài chính đều gắn liền với trách nhiệm bảo đảm sự ổn định cho gia đình, tính bền vững của các mục tiêu dài hạn, đòi hỏi một chiến lược tài chính thông minh cùng một điểm tựa vững chắc. Dưới đây là những ưu điểm của sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị "Vita - Đầu tư thịnh vượng" mà Generali Việt Nam vừa ra mắt.

Hình ảnh mô tả bảo hiểm liên kết đơn vị "Vita - Đầu tư thịnh vượng". Ảnh: Generali Việt Nam

Bảo vệ người trụ cột

Theo Generali Việt Nam, bảo hiểm liên kết đơn vị "Vita - Đầu tư thịnh vượng" phù hợp với những khách hàng có tư duy chủ động trong quản lý tài chính cá nhân, chú trọng duy trì chất lượng sống và hướng đến mục tiêu bảo toàn, phát triển tài sản dài hạn. Đối với họ, các kế hoạch cho tương lai con cái hay sự an tâm trong tuổi hưu trí chính là động lực để đưa ra những quyết định tài chính mang tính bền vững.

Trên nền tảng đó, sản phẩm được tích hợp Quỹ dự phòng toàn diện trước các rủi ro về sinh mệnh và sức khỏe, đóng vai trò như một lá chắn tài chính, giúp khách hàng an tâm theo đuổi các mục tiêu dài hạn.

Đặc biệt, bảo hiểm liên kết đơn vị "Vita - Đầu tư thịnh vượng" mang đến lựa chọn gia tăng giá trị bảo vệ tại những cột mốc quan trọng của cuộc sống, như kết hôn, sinh con hay khi con nhập học, chuyển cấp. Khách hàng có thể chủ động tăng giá trị bảo vệ lên đến 50% số tiền bảo hiểm từ năm hợp đồng thứ 2, tối đa 1 tỷ đồng, mà không cần thẩm định sức khỏe. Nhờ đó, mức bảo vệ luôn được điều chỉnh linh hoạt phù hợp với từng giai đoạn trách nhiệm gia tăng của người trụ cột.

Đầu tư có bảo vệ

Với bảo hiểm liên kết đơn vị "Vita - Đầu tư thịnh vượng", khách hàng không cần phải lựa chọn giữa bảo vệ và tích lũy, khi cả hai được kết hợp trong một giải pháp tài chính.

Sản phẩm mở ra cơ hội đầu tư linh hoạt với tài sản được quản lý bởi hai Công ty Quản lý quỹ là Dragon Capital và VinaCapital. Khách hàng có thể chủ động xây dựng chiến lược đầu tư phù hợp với từng giai đoạn cuộc sống thông qua việc phân bổ linh hoạt vào từ 1 đến 3 Quỹ liên kết đơn vị, đáp ứng đa dạng mục tiêu.

Trong thời gian tham gia, kế hoạch đầu tư không bị "đóng khung" mà có thể điều chỉnh linh hoạt theo những bước ngoặt của cuộc đời. Khi thu nhập tăng, khách hàng có thể đầu tư thêm để gia tăng tốc độ tích lũy. Lúc nhu cầu tài chính thay đổi, khách hàng có thể chuyển đổi Quỹ để phù hợp hơn với khẩu vị rủi ro mới hoặc khi cần nguồn tiền cho các kế hoạch lớn như mua nhà, đầu tư kinh doanh... việc rút tiền có thể được thực hiện linh hoạt, theo quy định sản phẩm mà không mất phí.

Bên cạnh đó, sản phẩm còn mang đến quyền lợi Thưởng đồng hành dành cho khách hàng duy trì hợp đồng dài hạn, với giá trị thưởng tăng theo mức phí đóng. Nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện, khách hàng có thể nhận khoản thưởng lên đến tối đa 30% giá trị bình quân của giá trị tài khoản cơ bản, như sự ghi nhận cho cam kết gắn bó cùng Generali. Thưởng được xét định kỳ mỗi 5 năm hợp đồng liền kề trước thời điểm chi trả, tại các mốc năm hợp đồng thứ 5, 10, 15 và 20.

Thưởng trọn đời được chi trả xuyên suốt thời hạn hợp đồng, với mức thưởng 1% phí cơ bản thực đóng, từ năm hợp đồng thứ 5 đến hết thời hạn hợp đồng. Kỳ xét thưởng đầu tiên từ năm hợp đồng thứ 1 đến hết năm hợp đồng thứ 5. Từ các năm tiếp theo, thưởng được xét hàng năm, giúp gia tăng giá trị quyền lợi theo thời gian gắn bó.

Trao gửi "giá trị" cho thế hệ kế thừa

Với bảo hiểm liên kết đơn vị "Vita - Đầu tư thịnh vượng", Generali mang đến một giải pháp giúp khách hàng chủ động hoạch định và trao gửi di sản cho thế hệ kế thừa như con cái.

Thông qua tính năng "Món quà thừa kế", khách hàng có thể trao cho con quyền kích hoạt Hợp đồng thừa kế với các đặc quyền riêng biệt. Tại thời điểm chuyển giao, con có thể tiếp tục đồng hành cùng Generali để tiếp tục xây dựng tương lai thịnh vượng thông qua việc kích hoạt Hợp đồng thừa kế. Tất cả được hoạch định chỉ với một lần đóng phí. Theo Generali Việt Nam, điều này để con an tâm khởi đầu mà không phải lo nghĩ về các nghĩa vụ tài chính trong tương lai.

Đặc biệt, Hợp đồng thừa kế không áp dụng phí ban đầu, mà vẫn được hưởng đầy đủ các khoản thưởng của sản phẩm, tạo điều kiện để giá trị tài khoản có cơ hội tăng trưởng hiệu quả hơn. Khi tiếp nhận hợp đồng thừa kế, con tiếp tục được Generali bảo vệ với bộ sản phẩm bán kèm ưu việt, được tiếp cận các quyền lợi chăm sóc và đồng hành toàn diện.

Generali Việt Nam cho biết, sự ra mắt của sản phẩm mới thể hiện cam kết đặt khách hàng làm trọng tâm trong mọi hoạt động phát triển sản phẩm và dịch vụ, mang đến giải pháp tài chính không chỉ bảo vệ hiện tại mà còn góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho thế hệ mai sau.

Generali Việt Nam là thành viên của Generali, tập đoàn bảo hiểm và quản lý tài sản đến từ Italia. Sau gần 200 năm phát triển, tập đoàn Generali hiện có mặt tại 50 quốc gia trên thế giới phục vụ hơn 70 triệu khách hàng với hơn 87.000 nhân viên.

Thành lập tại Việt Nam năm 2011, với phương châm hoạt động "Đơn giản, hiệu quả, lấy khách hàng làm trọng tâm", Generali Việt Nam theo đuổi chiến lược tập trung phát triển sản phẩm và nâng cao trải nghiệm dịch vụ, mục tiêu trở thành "Người bạn trọn đời" của khách hàng. Generali Việt Nam sở hữu danh mục sản phẩm như Bảo hiểm liên kết chung "Vita - Ngày mai vững chắc"; "Vita - An vui như ý 2.0"... Công ty hiện phục vụ gần 500.000 khách hàng.

Thái Anh