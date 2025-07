Generali Việt Nam nhận hai giải thưởng tại Insurance Asia Awards 2025

Generali Việt Nam được vinh danh nhờ không ngừng đổi mới sáng tạo và phát triển sản phẩm, đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Lễ trao giải Insurance Asia Awards 2025 do tạp chí Insurance Asia tổ chức tại Singapore ngày 8/7. Tại đây Generali Việt Nam nhận hai giải thưởng gồm: Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Quốc tế của năm (International Life Insurer of the Year) và Sáng kiến trong chi trả bồi thường bảo hiểm của năm (Claims Initiative of the Year).

Insurance Asia Awards là giải thưởng uy tín nhằm tôn vinh các doanh nghiệp bảo hiểm xuất sắc nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Giải thưởng ghi nhận những thành tựu nổi bật về tăng trưởng, sáng kiến đổi mới, chất lượng dịch vụ và đóng góp vào việc nâng tầm tiêu chuẩn của ngành bảo hiểm tại từng quốc gia.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, giải thưởng là minh chứng cho nỗ lực của đơn vị trong thực thi cam kết trở thành "Người bạn trọn đời" của khách hàng. Trước những thách thức trên thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam trong năm qua, Generali vẫn đạt mức tăng trưởng hai con số nhờ kiên định với chiến lược phát triển bền vững, đặt khách hàng làm trọng tâm, đồng thời minh bạch hóa hoạt động bảo hiểm.

Đại diện Generali Việt Nam tại Lễ trao giải Insurance Asia Awards 2025. Ảnh: Generali

Công ty nhanh chóng thích ứng các quy định mới của thị trường thông qua việc ra mắt các sản phẩm như: Vita - Điểm tựa ngày Mai và Vita - An vui như ý. Những sản phẩm này giúp khách hàng tiếp cận các giải pháp bảo vệ toàn diện, chi phí hợp lý, phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng không ngừng đẩy mạnh chuyển đổi số trên toàn hệ thống nhằm tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng và nâng cao hiệu quả vận hành. Hệ sinh thái số đa dạng gồm GenVita, Genova và Chatbot như ý, được đầu tư bài bản và liên tục hoàn thiện. Hệ sinh thái cho phép gần 80% giao dịch được thực hiện hoàn toàn trực tuyến, nâng tỷ lệ khách hàng sở hữu tài khoản và tương tác ít nhất một lần mỗi năm đến 75%.

Nhờ các nền tảng này, khách hàng có thể dễ quản lý hợp đồng, thực hiện giao dịch, nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, tra cứu thông tin hay tìm hiểu kiến thức bảo hiểm với vài thao tác đơn giản. Đổi mới về công nghệ cũng gia tăng sự thuận tiện, minh bạch, góp phần nâng cao mức độ hài lòng và gắn bó của khách hàng, thể hiện qua việc chỉ số Net Promoter Score (NPS) liên tục được cải thiện trong thời gian qua.

Tại sự kiện, bà Nguyễn Phương Anh, Tổng giám đốc Generali Việt Nam cho biết, việc được vinh danh tại Insurance Asia Awards là sự ghi nhận cho tinh thần tận tâm, nỗ lực bền bỉ của toàn thể đội ngũ Generali trong suốt thời gian qua. "Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển bền vững, nâng cao chất lượng dịch vụ và góp phần xây dựng thị trường bảo hiểm phát triển minh bạch, hiện đại, vì lợi ích lâu dài của khách hàng và cộng đồng", bà Phương Anh nói.

Bà Nguyễn Phương Anh, Tổng giám đốc Generali Việt Nam. Ảnh: Generali

Ở hạng mục "Sáng kiến trong chi trả bồi thường", Generali được vinh danh nhờ việc tái thiết và số hóa toàn diện quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm, một trong những điểm chạm quan trọng nhất để khẳng định cam kết với khách hàng. Doanh nghiệp đẩy mạnh các dự án tự động hóa, bên cạnh dịch vụ và mạng lưới bảo lãnh viện phí gần 500 cơ sở y tế rộng khắp toàn quốc, khoảng 90% hồ sơ yêu cầu được tiếp nhận và xử lý hoàn toàn trực tuyến qua GenVita.

Quy trình mới giúp khách hàng chỉ mất trung bình hai phút để nộp hồ sơ, 30 phút để nhận phản hồi và tối đa 48 giờ để được chi trả sau khi hồ sơ được phê duyệt. Đồng thời, Generali triển khai cơ chế khảo sát T-NPS để liên tục lắng nghe và cải tiến dịch vụ, sử dụng ngôn ngữ gần gũi và nhất quán trên đa kênh.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, thông qua cơ chế trên đa phần khách hàng đều chọn đánh giá hài lòng hoặc rất hài lòng về trải nghiệm giải quyết quyền lợi bảo hiểm trong thời gian qua.

Theo ông Võ Xuân Hưng, Phó tổng giám đốc Nghiệp vụ Bảo hiểm Generali Việt Nam, giải quyết quyền lợi bảo hiểm không chỉ là quy trình nghiệp vụ mà còn là nơi đơn vị thể hiện cam kết "Người bạn trọn đời" với khách hàng.

Generali Việt Nam là thành viên của Tập đoàn Generali, một trong những tập đoàn bảo hiểm và quản lý tài sản hàng đầu thế giới đến từ Italy. Sau hơn 194 năm phát triển, tập đoàn hiện hoạt động tại hơn 50 quốc gia, phục vụ hơn 70 triệu khách hàng với hơn 87.000 nhân viên.

Thành lập tại Việt Nam năm 2011, với phương châm hoạt động "Đơn giản, hiệu quả, lấy khách hàng làm trọng tâm" Generali nhanh chóng vươn lên ở nhóm dẫn đầu thị trường, nhờ chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm và đầu tư mạnh vào trải nghiệm số. Với mạng lưới hơn 100 tổng đại lý và trung tâm dịch vụ khách hàng, doanh nghiệp hiện phục vụ gần 500.000 khách hàng trên toàn quốc.

Generali Việt Nam cũng đã nhận nhiều giải thưởng uy tín như: "Rồng Vàng" 9 năm liên tiếp, "Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" (2021-2024), cùng các danh hiệu về sáng kiến nhân sự, truyền thông thương hiệu và trách nhiệm cộng đồng.

