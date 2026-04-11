Gen Z theo đuổi mốt bodysuit khoét hông

Bodysuit vốn là trang phục dành cho môn ballet, gym, biểu diễn. Cuối thập niên 1970, thiết kế này trở thành xu hướng được yêu thích khi phong trào aerobic bùng nổ tại Mỹ. Theo Elle, người góp phần khiến bodysuit thành mốt hot là minh tinh Jane Fonda với video tập aerobic năm 1982. Sau video này, phụ nữ bắt đầu mặc theo công thức bodysuit, quần legging và ống bao chân.