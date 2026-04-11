Gen Z theo đuổi mốt bodysuit khoét hông

Theo WWW, bodysuit khoét hông cao theo kiểu thập niên 1980 tiếp tục là một trong những thiết kế được giới trẻ lựa chọn nhiều nhất mùa nóng năm nay. Trên TikTok, các video chia sẻ cách mặc món đồ này thu hút hàng trăm nghìn lượt yêu thích.
Bodysuit vốn là trang phục dành cho môn ballet, gym, biểu diễn. Cuối thập niên 1970, thiết kế này trở thành xu hướng được yêu thích khi phong trào aerobic bùng nổ tại Mỹ. Theo Elle, người góp phần khiến bodysuit thành mốt hot là minh tinh Jane Fonda với video tập aerobic năm 1982. Sau video này, phụ nữ bắt đầu mặc theo công thức bodysuit, quần legging và ống bao chân.
Jane Fonda hướng dẫn tập aerobic năm 1982. Video: Tonic
Khác với vẻ sexy cổ điển, bodysuit đem tới sự khỏe khoắn vì gắn liền phong trào thể dục.
Nhiều người yêu thích thiết kế này vì nó mang lại hiệu ứng kéo dài chân, nhấn vòng hông và tạo hình chữ V hút mắt.
Một chiếc bodysuit khoét hông cao mang nhiều yếu tố khiến Gen Z ưa chuộng, như kiểu dáng đơn giản nhưng vẫn nổi bật, ôm sát, đường cắt táo bạo.
Áo thường được kết hợp với quần cạp trễ hoặc váy kéo tụt để làm lộ đường xẻ sâu.
Một chiếc áo dáng này có giá dao động 180.000-350.000 đồng. Chất liệu thịnh hành gồm thun co giãn, ren.
Một bạn trẻ kết hợp áo cùng quần shorts, bốt cao bồi và túi xách họa tiết da bò khi dạo phố.
Công thức gồm áo, quần jeans ống rộng và sneakers được nhiều cô gái áp dụng.
Phong cách gợi cảm được thể hiện với áo xẻ sâu, áo ngực ren theo mốt khoe nội y.
Sao Mai
Ảnh: Pinterest