Gen Z ngày càng ưa thích du lịch kết hợp chạy bộ

Số liệu từ TUI Palma Marathon Mallorca, Strava và Hainan Marathon cho thấy làn sóng du lịch kết hợp chạy bộ đang trở nên phổ biến với giới trẻ.

Tham gia giải chạy bộ kết hợp du lịch - hay còn gọi là race-cation (ghép giữa race và vacation) - bùng nổ trong giai đoạn 2024 - 2026. Xu hướng này vừa đáp ứng nhu cầu khám phá địa phương thông qua tham gia giải chạy, vốn là một sự kiện quy mô lớn, đồng thời duy trì thể trạng trong kỳ nghỉ.

Khoảng thời gian hai ngày nghỉ cuối tuần là đủ để hoàn thành một race-cation. Khác với những kỳ nghỉ dài ngày tiêu tốn thời gian để nằm dài ở những bãi biển hay khu resort đắt đỏ, hình thức giải trí này được lựa chọn vì phù hợp với lịch trình bận rộn của người trẻ, lại đáp ứng nhu cầu check-in và "khoe" thành tích trên mạng xã hội.

Nữ runner check-in với huy chương sau khi hoàn thành cự ly 21km tại VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2025. Ảnh: VnExpress Marathon

Trước đây, marathon thường được mặc định là sân chơi của nhóm tuổi trung niên (từ 40 tuổi trở lên), những người có tài chính ổn định. Tuy nhiên, các dữ liệu mới nhất cho thấy giới trẻ đang tham gia bộ môn này ngày càng nhiều.

Tại giải TUI Palma Marathon Mallorca 2025, dữ liệu từ TUI UK & Ireland ghi nhận hơn 9.000 người từ 76 quốc gia tham gia, vé bán sạch từ hai tháng trước ngày khởi tranh. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên giải đấu này ghi nhận nhóm tuổi 25 đến 29 chiếm số lượng đăng ký áp đảo nhất, thay thế cho nhóm 40-45 tuổi truyền thống.

Ông Chris Logan, Giám đốc Thương mại của TUI UK & Ireland, nhận định thói quen nghỉ dưỡng của giới trẻ đang thay đổi, biến họ thành lực lượng đi đầu của trào lưu race-cation. Tương tự, báo cáo của giải London Marathon 2026 cũng khẳng định vai trò dẫn dắt của Gen Z khi hơn một phần ba số người đăng ký thuộc độ tuổi 18 đến 29.

Báo cáo "Year In Sport Trend Report 2025" của Strava củng cố thêm xu hướng này khi ghi nhận tỷ lệ Gen Z tham gia các giải Half Marathon và Full Marathon trong năm 2025 đã tăng hơn 30%. Thế hệ này cũng có khả năng coi một cuộc đua hoặc sự kiện là động lực tập luyện chính cao hơn 75% so với thế hệ X.

TUI Palma Marathon Mallorca ghi nhận lần đầu nhóm runner từ 25-29 tuổi vượt nhóm 40-45 tuổi về số lượng đăng ký. Ảnh: TUI Palma Marathon Mallorca

Tại Việt Nam, làn sóng này cũng thể hiện rõ rệt. Trong khoảng gần 300.000 lượt người tham gia chuỗi giải VnExpress Marathon năm 2025, có tới 18% runner ở độ tuổi dưới 30 - đại diện cho thế hệ Gen Z. Con số này tăng đều đặn so với mức 16% của năm 2024.

Sự bùng nổ của race-cation có sự đóng góp không nhỏ của các nền tảng theo dõi thể thao như Strava và thói quen sử dụng mạng xã hội của Gen Z. Việc ghi lại tracklog (dữ liệu lộ trình, khoảng cách) trên bản đồ của một thành phố xa lạ, sau đó chia sẻ thành tích lên Strava hay Threads đã trở thành một "nghi thức" không thể thiếu, thúc đẩy người trẻ xách balo lên và chạy.

Theo dữ liệu quốc tế về xu hướng du lịch năm 2025 từ Peek Pro, 68% Gen Z ưu tiên các kỳ nghỉ mang tính trải nghiệm thực tế. Tại Việt Nam, làn sóng này cũng diễn ra mạnh mẽ. Khảo sát của Vietnam Report chỉ ra gần 54% Gen Z trong nước dự kiến đi du lịch nhiều hơn trong năm 2026. Với bản tính ưa mạo hiểm, linh hoạt và thích hoạt động ngoài trời, race-cation đáp ứng trọn vẹn nhu cầu "xê dịch" của họ.

Race-cation không chỉ thỏa mãn đam mê xê dịch của Gen Z mà còn mang lại nguồn thu khổng lồ cho các địa phương đăng cai.

Sức hút của vùng đất mới đôi khi kết hợp hoàn hảo với thời điểm tổ chức giải. Giải chạy The 2025 Hainan Marathon (Trung Quốc) diễn ra sát dịp Tết Dương lịch 2026 là một ví dụ. Trải nghiệm chạy bộ kết hợp đón giao thừa tại Tam Á và khám phá văn hóa bản địa đã khiến 92% khách sạn tại địa phương này kín phòng. Theo PR Newswire, giải chạy đã giúp doanh thu từ chi tiêu thương mại dọc đường đua tăng tới 35%.

Rõ ràng, du lịch kết hợp chạy bộ đang mở ra một nền công nghiệp ngách đầy tiềm năng. Nhu cầu mở rộng du lịch ở những giai đoạn không phải cao điểm tạo điều kiện để các giải chạy nở rộ, nhưng chính tệp khách hàng Gen Z đang dần trở thành động lực tăng trưởng chính dựa trên nhu cầu thực của họ.

Phương Thảo