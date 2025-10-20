Geely Việt Nam tung ưu đãi cho ba dòng xe

Geely Coolray, Monjaro và EX5 nhận ưu đãi tương đương các mức lệ phí trước bạ kèm quà tặng trong tháng 10, Coolray giá khởi điểm từ 499 triệu đồng.

Với mẫu crossover đô thị Geely Coolray, hãng áp dụng hỗ trợ 50% lệ phí cho toàn bộ các phiên bản. Người dùng mua bản Flagship nhận thêm 2 năm bảo hiểm thân vỏ miễn phí.

Mẫu xe điện Geely EX5 nhận ưu đãi 34 triệu đồng cho bản Max và 30 triệu đồng cho bản Pro. Khách mua xe trong tháng 10 sẽ nhận bộ sạc cầm tay 2,2 kW và bộ sạc treo tường 7 kW. Với SUV cỡ D Monjaro, hãng ưu đãi 100 triệu đồng cho bản Premium và 50% lệ phí trước bạ cho bản Flagship. Đây là mẫu SUV mới ra mắt của Geely, cạnh tranh các dòng xe như Hyundai Santa Fe hay Mazda CX-8.

Crossover đô thị Coolray nhận hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, giá khởi điểm 499 triệu đồng. Ảnh: Geely

Ngoài ưu đãi trực tiếp cho xe, Geely Việt Nam tặng 1 triệu điểm VETC cho khách hàng mới, đồng thời nâng hạng hội viên lên Bạch Kim trong chương trình VETC Loyalty – hệ sinh thái người dùng thân thiết do Tasco vận hành. Theo đó, hội viên sẽ nhận các quyền lợi gồm: cứu hộ toàn quốc 24/7, sử dụng miễn phí không gian làm việc tại Tasco Co-Club, ưu tiên đỗ xe tại hệ thống e-Parking, bảo dưỡng và giao xe tận nhà.

SUV điện EX5 trưng bày tại showroom. Ảnh: Geely

Hiện Geely Việt Nam cũng đẩy mạnh mở rộng mạng lưới phân phối toàn quốc. Trong tháng này, hãng đã đồng loạt khai trương 6 showroom mới tại Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Khánh Hòa và TP HCM, nâng tổng số điểm trưng bày và dịch vụ lên 34 trên toàn quốc. Theo Geely Việt Nam, các đại lý mới đều xây dựng theo chuẩn toàn cầu của hãng, tích hợp khu trưng bày, trải nghiệm và xưởng dịch vụ.

Showroom Geely Hải Dương (Hải Phòng) khai trương trong tháng 10. Ảnh: Geely

"Việc mở rộng mạng lưới và các gói ưu đãi trong tháng 10 thể hiện cam kết dài hạn của Geely tại thị trường Việt Nam. Đây là bước chuẩn bị cho mùa mua sắm cuối năm, khi nhu cầu sở hữu ôtô trên thị trường tăng mạnh, đặc biệt ở phân khúc crossover đô thị và SUV gia đình", đại diện hãng nói.

Quang Anh