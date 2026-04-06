Geely EX5 EM-i đạt ba kỷ lục Việt Nam

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam Vietkings trao ba chứng nhận cho mẫu SUV PHEV Geely EX5 EM-i tại lễ ra mắt ở Việt Nam hôm 27/3.

Ba kỷ lục được Vietkings trao cho mẫu SUV PHEV gồm: quãng đường di chuyển thuần điện dài nhất (228,3 km); tổng quãng đường di chuyển dài nhất 1 lần nạp đầy năng lượng (1.823,7 km) và có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình trên quãng đường hỗn hợp thấp nhất (3,02 lít/ 100 km).

Ba chứng nhận kỷ lục cho dòng xe EX5 EM-i tại lễ ra mắt. Ảnh: Tasco Auto

Theo Geely Việt Nam, hãng này đã mời trọng tài Vietkings tham gia giám sát hành trình thử nghiệm thực tế, từ ngày 3/3 đến 5/3, xuất phát từ Hà Nội và kết thúc ở Cam Ranh (Khánh Hòa). Mẫu xe trong hành trình là Geely EX5 EM-i Ultra, được cầm lái bởi ông Trịnh Lê Hùng (Autodaily) và Nguyễn Mạnh Thắng (WhatCarVN).

Thông số được hãng này ghi nhận qua hành trình gồm quãng đường di chuyển thuần điện 228,3 km (vượt 34% so với công bố); tổng quãng đường hỗn hợp khi đổ đầy xăng và sạc đầy pin đạt 1.823,7 km (vượt hơn 800 km so với công bố) và mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp 3,02 lít/ 100 km.

Mẫu SUV EX5 EM-I tại Việt Nam. Ảnh: Tasco Auto

EX5 EM-i là mẫu SUV PHEV toàn cầu của Geely, sử dụng nền tảng khung gầm dành cho xe năng lượng mới GEA (Global Energy Architecture) và công nghệ pin Aegis Short Blade. Xe bán ra ở Việt Nam với ba phiên bản gồm Pro, Max và Ultra, giá lần lượt 789 triệu, 909 triệu và 969 triệu đồng, đã bao gồm VAT.

Các dòng xe Geely tại Việt Nam được phân phối chính hãng bởi Tasco Auto, có hệ thống 55 đại lý ủy quyền toàn quốc. Doanh nghiệp này cho biết, trong 5 ngày đầu mở bán, hai mẫu EX5 và EX2 nhận được 1.200 đơn đặt hàng. Dự kiến trong quý II, Tasco và Esky sẽ hoàn thành 55 trạm sạc xe điện hóa.

Quang Anh