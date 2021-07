Gcoop trao quà trị giá 1,8 tỷ đồng cho bệnh viện điều trị Covid-19

Hà NộiCông ty Gcoop Việt Nam đến thăm, trao tặng 550 phần quà cho đội ngũ y tế Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Đức.

Cụ thể, đơn vị trao 450 phần quà cho tập thể y, bác sĩ tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. 100 phần quà gửi đến đội ngũ công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Đức. Ước tính tổng giá trị quà tặng đến 1,8 tỷ đồng (mỗi phần quà trị giá khoảng 3,3 triệu đồng). Hoạt động diễn ra vào ngày 11/7 với mục tiêu lan tỏa sự tích cực, ủng hộ tinh thần, góp phần cải thiện sức khỏe cho các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch.

Tham gia buổi tặng quà, ông Kim SeonGu - Tổng giám đốc Gcoop Việt Nam chia sẻ, hiện nay nhiều người dân Việt Nam đang phải chịu những tổn thất nặng nề do Covid-19. Ông cảm thấy may mắn khi vẫn khỏe mạnh, an toàn nhờ sự nỗ lực của các nhân viên y tế.

"Với niềm tin sức khỏe của nhân viên y tế cũng là sức khỏe người dân Việt Nam, chúng tôi xin gửi tặng sản phẩm của công ty. Tôi hy vọng sẽ có thể góp phần giúp những 'người hùng thầm lặng' duy trì sức khỏe", ông nói.

Buổi trao quà tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Thời gian qua, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tiếp nhận, chữa trị các ca bệnh liên quan đến Covid-19. Ngoài chống dịch, các y, bác sĩ còn phải kiểm soát, dự phòng nhiều bệnh truyền nhiễm khác, đảm bảo an toàn cho người dân và cán bộ công tác tại bệnh viện. Bệnh viện Đa khoa Huyện Mỹ Đức điều trị các ca nhiễm mới ở Khu công nghiệp Bắc Thăng, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Khuyến, Giám đốc Bệnh viện Mỹ Đức gửi lời cảm ơn Gcoop Việt Nam đã đến, gửi tặng những món quà. Ông hy vọng với sự góp sức này, mọi người sẽ cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh.

Quà tặng gửi đến các bệnh viện là sản phẩm CK Balance Power.

Ông Kim SeonGu chia sẻ thêm, những ngày này, khi Covid-19 diễn biến phức tạp, toàn bộ hệ thống y tế, đặc biệt là các bệnh viện tuyến đầu trở thành điểm nóng. Hình ảnh hàng trăm y bác sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch phải làm việc xuyên ngày đêm trong bộ đồ bảo hộ ngột ngạt dưới tiết trời nóng bức, lả đi vì kiệt sức đã tạo xúc động mạnh mẽ cho cộng đồng.

Công việc căng thẳng, thức khuya dậy sớm, ăn uống vội vã, không đủ dinh dưỡng... gây ảnh hưởng sức khỏe đội ngũ y tế. Chưa kể, họ phải xa người thân, gia đình, nhịp độ công việc dày đặc, thức trắng nhiều đêm không ngủ...

"Hơn lúc nào hết, sự chia sẻ, khích lệ động viên tinh thần từ cộng đồng chính là nguồn cổ vũ lớn lao tiếp thêm sức mạnh để những 'chiến sĩ áo trắng' thêm vững tin, kiên cường trên mặt trận chống Covid-19", ông bày tỏ.

Tại Gcoop Việt Nam, công tác an sinh xã hội, hướng tới cộng đồng là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt trong quá trình kinh doanh. Ông Kim SeonGu nhấn mạnh, bằng các hoạt động tài trợ, thiện nguyện để cùng nhau phát triển, đơn vị thể hiện sự quan tâm không ngừng đến cộng đồng địa phương.

Thảo Trang