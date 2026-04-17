Gây va chạm, tài xế hành hung lái xe khác

Hà NộiNgười đang ông lớn tuổi phóng xe Mercedes va chạm với một xe khác, ép lái xe dừng ở lề đường rồi hành hung, hôm 16/4.

Tình huống giao thông: Khoảng 20h45 tại đoạn đường Trần Duy Hưng hướng cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, một chiếc xe Mercedes màu đen phóng nhanh vượt lên từ bên phải, lách sang trái, va chạm mạnh với xe có gắn camera hành trình. Chiếc xe màu đen tiếp tục phóng nhanh nhưng sau đó đi chậm, ép xe có gắn camera hành trình dừng vào lề đường.

Gây va chạm, lái xe ôtô hành hung tài xế khác rồi bỏ đi Video: Văn Kiểm

Một người đàn ông lớn tuổi xông ra từ chiếc Mercedes có hành vi gây gổ tấn công lái xe có gắn camera hành trình. Hai bên lớn tiếng với nhau, người đàn ông lớn tuổi nhiều lần tấn công lái xe có gắn camera hành trình rồi bỏ đi. Tài xế bị tấn công đã báo lực lượng chức năng về vụ việc và nhập viện để kiểm tra thương tích.

Kỹ năng lái xe: Trên đường nội đô hỗn hợp đông đúc phương tiện, các tài xế cần kiên nhẫn đi đúng làn, chờ đợi tới đoạn đường thích hợp để vượt. Nếu trong tình huống đặc biệt như chở người đi cấp cứu, có thể xi-nhan, bấm còi để được xe khác nhường đường. Nhưng ở tình huống nào, cũng cần đợi cho tới khi xe phía trước nhường đường.

Bên cạnh đó, khi xảy ra va chạm, cần giải quyết sự việc dựa trên trao đổi, thương thảo, mọi hành vi chủ động tấn công người khác khi chưa rõ đúng sai đều là vi phạm pháp luật. Ưu tiên cấp cứu người bị nạn khi có thiệt hại về người. Nếu thiệt hại về phương tiện, có thể sử dụng camera hành trình để làm bằng chứng, tiến tới thỏa thuận dân sự. Nếu không thể giải quyết, hai bên chủ động cơ lực lượng chức năng, giữ hiện trường.

Theo các luật sư, hành vi gây gổ, đánh nhau sau va chạm giao thông có thể bị xử phạt hành chính 5-8 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy thuộc mức độ thương tích. Ngoài ra, nếu việc gây gổ ảnh hưởng tới số đông, người này còn có thể bị xem xét tội gây rối trật tự công cộng.

Nguyên Vũ