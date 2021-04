Gây va chạm chết người khi không có bằng lái

Hà TĩnhNguyễn Anh Hùng bị khởi tố với cáo buộc chưa có bằng lái, điều khiển xe máy không đảm bảo khoảng cách an toàn, tông chết người ở huyện Hương Khê.

Hùng, 21 tuổi, trú huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, bị Công an huyện Hương Khê khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội Vi phạm quy định về tham giao giao thông đường bộ, theo điều 260 Bộ luật Hình sự, ngày 15/4.

Nguyễn Anh Hùng tại cơ qua điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết quả điều tra, khoảng 20h ngày 14/2, Hùng lái xe máy chạy trên đường Hồ Chí Minh, hướng từ xã Hương Trạch, huyện Hương Khê về huyện Quỳ Hợp, Nghệ An. Đến thôn 5, xã Phú Phong, xe máy của Hùng tông vào anh Lê Anh Tuấn, 34 tuổi, đang đạp xe cùng chiều. Cú va chạm khiến anh Tuấn ngã xuống đường, tử vong.

Làm việc với cảnh sát, Hùng khai chưa có bằng lái xe máy. Khám nghiệm hiện trường, nhà chức trách cáo buộc tài xế Hùng lái xe không đảm bảo khoảng cách an toàn dẫn đến tai nạn.

Đức Hùng