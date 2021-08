Gây rối, ném đá vào công an để đòi đền bù giá cao

Quảng TrịChủ mưu trong vụ ném đá khiến 5 công an bị thương khai gây rối để ép dự án điện gió đền bù giá cao cho chị gái.

Chiều 26/8, Công an huyện Hướng Hoá tống đạt quyết định khởi tố bị can, tạm giam thêm 4 người trong vụ ném đá khiến 5 công an bị thương. 4 nghi can gồm: Hồ Văn Tám (21 tuổi), Hồ Văn Nước (35 tuổi, cùng trú thôn Tà Núc, Hồ Văn Thiệu (43 tuổi) và Hồ Văn Tuấn (25 tuổi, cùng trú thôn Húc Thượng, xã Húc). Một ngày trước đó, 4 người cùng trú xã Húc đã bị bắt.

Y Sa (29 tuổi, trú thôn Ván Ri, xã Húc) được xác định có vai trò cầm đầu, khai tối 23/8 thấy xe chở cánh quạt điện gió va chạm vào 2 cây xanh của nhà chị gái nên đã la ó, kích động nhiều người gây rối. Việc này nhằm ép dự án điện gió đền bù cây với giá cao. Đám đông đã ném đá, chai thuỷ tinh, gậy gộc vào đoàn cảnh sát giữ trật tự.

2 cây xanh vướng vào cánh điện gió được người dân đòi bồi thường 100 triệu đồng. Ảnh: Quang Hà

Sự việc xảy ra trong bối cảnh chiều 23/8, Sở Giao thông Vận tải Quảng Trị kết hợp với dự án điện gió Hoàng Hải thử nghiệm thiết bị nâng hạ cánh, vận chuyển cánh quạt điện gió trên đường ĐT587 từ thị trấn Khe Sanh lên công trường ở xã Húc.

Khoảng 50 cảnh sát cơ động Quảng Trị, cùng công an huyện Hướng Hoá, công an xã Húc tham gia giữ trật tự cho buổi thử nghiệm.

Khoảng 20h ngày 23/8, xe chở cánh quạt điện gió đến thôn Ván Ri đã vướng vào 2 cây xanh của nhà dân bên đường, và bị đòi bồi thường 100 triệu đồng để cưa hạ. Trong khi dự án điện gió đang thương lượng tiền đền bù, bên ngoài xảy ra việc nhiều người ném đá, chai lọ khiến 5 cảnh sát giữ trật tự bị thương.

Dự án điện gió Hoàng Hải xây dựng tại xã Húc, với 16 trụ điện gió, có công suất 50MW, vốn đầu tư 1.700 tỷ đồng. Đêm 23/8 là lần đầu tiên dự án này vận chuyển thiết bị điện gió vào công trường.

Hoàng Táo