Gattuso: 'Tương lai của tôi với Italy không còn quan trọng'

Bosnia & HerzegovinaHLV Gennaro Gattuso né tránh nói về tương lai, sau khi Italy thua Bosnia & Herzegovina trong trận tranh vé vớt World Cup 2026.

Trên sân Bilino Polje tối 31/3, Italy khởi đầu thuận lợi, mở tỷ số nhờ cú cứa lòng của Moise Kean. Nhưng trước giờ nghỉ, Alessandro Bastoni phạm lỗi với Amar Memic, dẫn đến thẻ đỏ trực tiếp. Chơi thiếu người suốt hiệp hai, Italy gồng mình chống đỡ, nhưng không tránh được việc bị Haris Tabakovic gỡ hòa 1-1 phút 79.

Sau khi tiếp tục bất phân qua hai hiệp phụ, hai đội phải đá luân lưu. Tại đây, Pio Esposito và Bryan Cristante đá hỏng, khiến Italy thua 1-4 và lần thứ ba liên tiếp lỡ World Cup. Ở hai lần tranh vé vớt gần nhất, đội tuyển từng bốn lần vô địch World Cup lần lượt thua Thụy Điển và Bắc Macedonia.

HLV Gennaro Gattuso cúi đầu rời sân sau khi Italy thua Bosnia & Herzegovina ở trận chung kết play-off World Cup 2026 trên sân Bilino Polje, Zenica, Bosnia ngày 31/3/2026. Ảnh: AP

Sau trận, Gattuso đánh giá cao việc toàn đội chiến đấu hết mình trong thế thiếu người. "Tôi vừa nói chuyện với toàn đội", ông nói. "Tôi chỉ có thể cảm ơn họ, đã lâu rồi tôi mới thấy tuyển Italy thi đấu với tinh thần như vậy. Điều này thật đau đớn, nhưng chúng tôi phải chấp nhận. Chúng tôi có thể ghi bàn thứ hai nhưng không làm được. Các cầu thủ đã cống hiến hết mức rồi".

HLV 48 tuổi cũng cho rằng không nên quy trách nhiệm cho trọng tài hay yếu tố bên ngoài, mà Italy cần nhìn vào chính mình. "Mọi người muốn thấy một đội tuyển chiến đấu vì màu cờ sắc áo, và hôm nay họ đã làm được điều đó", ông nói.

Tháng 6/2025, Gattuso được bổ nhiệm làm HLV tuyển Italy thay Luciano Spalletti theo hợp đồng đến hết World Cup 2026. Bản giao kèo có điều kiện tự kích hoạt đến 2028 nếu Italy lọt vào giải đấu ở Bắc - Trung Mỹ. Khi được hỏi về tương lai sau khi lỡ World Cup 2026, Gattuso khẳng định: "Tương lai của tôi với Italy không còn quan trọng lúc này. Hôm nay không phải lúc nói về tôi. Điều đau hơn là nhìn thấy tập thể này không nhận lại được những gì xứng đáng".

Thất bại này nối dài chuỗi khó khăn của bóng đá Italy, trong bối cảnh các CLB Serie A cũng sớm dừng bước ở Champions League. Gattuso thừa nhận: "Chúng ta đều biết bóng đá Italy đã gặp khó trong nhiều năm, nhưng tôi không phải người phù hợp để đưa ra giải pháp".

HLV Gennaro Gattuso phản ứng trong trận. Ảnh: AP

Chủ tịch LĐBĐ Italy, Gabriele Gravina vẫn bày tỏ sự ủng hộ với Gattuso và đề nghị ông tiếp tục dẫn dắt đội. Tuy nhiên, chính tương lai của Gravina cũng bị đặt dấu hỏi sau chuỗi thất bại vòng loại World Cup kể từ khi ông nhậm chức năm 2018.

Trong khi đó, Gianluigi Buffon - thủ môn huyền thoại hiện là điều phối kỹ thuật của đội tuyển - cho biết ban huấn luyện hiện tại có thể duy trì công việc đến tháng 6 để Liên đoàn có thời gian đánh giá và đưa ra quyết định. "Đây là thời điểm nhạy cảm, chúng tôi cần thời gian để đưa ra lựa chọn đúng đắn", cựu thủ môn Juventus và PSG nói. "Mùa giải kết thúc vào tháng 6, và đến lúc đó chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Liên đoàn".

Hồng Duy (theo Football Italy)