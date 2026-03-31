Gattuso: 'Nếu vô cảm, tuyển thủ Italy nên giải nghệ'

*Bosnia & Herzegovina - Italy: 1h45 thứ Tư 1/4, giờ Hà Nội.

Italy phải chơi trận sống mái trên sân của Bosnia & Herzegovina tối 31/3. Lịch sử đang không đứng về phía họ. Trong hai lần gần nhất tranh vé vớt dự World Cup, đoàn quân thiên thành đều thua 0-1 trước Thụy Điển (2018) và Bắc Macedonia (2022) vốn bị đánh giá thấp hơn.

"Những người làm bóng đá như chúng tôi sống vì những trận đấu như thế này", HLV Gattuso nói trước trận đấu trên sân Bilino Polje, thành phố Zenica. "Không có gì tuyệt vời hơn khi cảm nhận được sự hồi hộp và căng thẳng đang dâng cao. Nhưng nếu vô cảm, bạn nên giải nghệ. Chúng tôi cảm nhận được trách nhiệm sau hai kỳ World Cup thất bại. Chúng tôi phải cống hiến hết mình trong trận đấu tới và không được phép lãng phí năng lượng trước đó".

HLV Gattuso (trái) thăm sân Bilino Polje hôm 30/3, nơi Italy sẽ đá chung kết tranh vé vớt với chủ nhà Bosnia & Herzegovina. Ảnh: Reuters

Khi còn thi đấu, Gattuso nổi tiếng với phong cách thi đấu quyết liệt, từng cùng Italy vô địch World Cup 2006. Ông đảm nhiệm công việc ở ĐTQG từ tháng 9/2025, không lâu sau khi người tiền nhiệm Luciano Spalletti để thua thảm Na Uy 0-3 ở vòng lại khu vực châu Âu. Cựu tiền vệ người Italy vực dậy đội tuyển bằng sáu chiến thắng liên tiếp, nhưng thua Na Uy 1-4 ở lượt về và phải đá play-off. Trong trận bán kết nhánh A hôm 26/3, ông cùng học trò thắng Bắc Ireland 2-0.

Gattuso thừa nhận Italy chưa chơi đẹp như CĐV mong đợi. Nhưng mặt khác, ông khẳng định đội bóng tiến bộ hơn nửa năm qua, nhất là về lối chơi tập thể. "Lịch sử cho thấy rằng với tinh thần, khát khao và khả năng vượt khó, rất nhiều cầu thủ Italy đã đạt được những thành tựu đáng kinh ngạc. Đó cũng là điều mà chúng tôi không thể thiếu lúc này", Gattuso nói thêm.

Đánh giá về Bosnia & Herzegovina, HLV của Italy cho rằng các học trò cần cảnh giác trước những tình huống tạt bóng vào vòng cấm cho các tiền đạo cao lớn đánh đầu. Ông đặc biệt nhắc đến Edin Dzeko, tiền đạo cao 1,93 m từng tỏa sáng tại Roma và Inter.

Trước trận, một số cầu thủ Italy gây tranh cãi khi ăn mừng việc Bosnia & Herzegovina thắng Xứ Wales 4-2 trên chấm 11m ở trận bán kết còn lại. Họ được cho là đánh giá thấp Bosnia & Herzegovina. Tuy nhiên, Gattuso khẳng định tin đồn không đúng sự thật. "Các cầu thủ biết rất rõ rằng không có sự khác biệt giữa Xứ Wales và Bosnia & Herzegovina", ông nói. "Không hề sáo rỗng khi nói chúng tôi tôn trọng họ. Họ có rất nhiều cầu thủ chất lượng và cũng tôn trọng đối thủ".

Thanh Quý (theo Marca)