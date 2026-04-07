Gattuso dành tiền bồi thường cho các cựu trợ lý tuyển Italy

Hôm 3/4, Gattuso đạt thỏa thuận rời ghế HLV tuyển Italy trước hạn. Theo luật, ông và dàn trợ lý có quyền nhận tiền bồi thường cho phần còn lại của hợp đồng. Nhưng tờ Corriere della Sera cho biết, Gattuso từ chối nhận phần riêng, đồng thời đề nghị Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) dùng khoản này để chăm lo tốt hơn cho dàn trợ lý.

Gattuso từng làm điều tương tự khi rời ghế HLV các CLB OFI Crete vào năm 2014, Pisa năm 2017 và AC Milan năm 2019. Thời còn thi đấu, Gattuso nổi tiếng thẳng tính, mạnh mẽ. Ông từng đá 73 trận cho đội tuyển Italy, góp công giúp đoàn quân thiên thanh giành World Cup 2006.

Gattuso chỉ đạo trong trận Italy thua Bosnia & Herzegovina ở vòng play-off tranh vé vớt World Cup 2026, hôm 31/3. Ảnh: Reuters

Gattuso được bổ nhiệm thay Luciano Spalletti vào tháng 6/2025. Dưới sự dẫn dắt của HLV 48 tuổi, Italy thắng 6 và thua 2. Cả hai thất bại đó đều nặng nề: 1-4 trước Na Uy ở vòng loại khu vực châu Âu, và Bosnia & Herzegovina trên chấm luân lưu ở chung kết play-off World Cup 2026. Italy vì vậy lần thứ ba liên tiếp vắng mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Hai lần trước, họ đều thua 0-1 trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn (Thụy Điển năm 2018 và Bắc Macedonia năm 2022).

Để tránh lặp lại bi kịch tương tự, Chính phủ Italy thông qua Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Andrea Abodi đã ra lệnh tái cơ cấu toàn diện nền bóng đá và bộ máy lãnh đạo FIGC. "Bóng đá là một môn thể thao, và trong thời điểm khủng hoảng kinh tế - quân sự như hiện nay, không nên đè nặng lên nó quá nhiều ý nghĩa", ông nói. "Nhưng mặt khác, không thể phủ nhận rằng bóng đá không đơn thuần chỉ là thể thao. Đặc biệt tại Italy, nơi bóng đá đã trở thành văn hóa đại chúng, một nghi thức cộng đồng và là biểu tượng của vị thế quốc tế. Tôi đau lòng khi nghĩ rằng có cả một thế hệ trẻ em và thanh thiếu niên nước nhà vẫn chưa được trải nghiệm những xúc cảm khi xem ĐTQG thi đấu tại World Cup".

Vài ngày sau, Chủ tịch FIGC Gabriele Gravina và Giám đốc Đội tuyển Gianluigi Buffon đã từ chức. Sự ra đi ở những vị trí cao nhất này hứa hẹn mở đường cho cuộc cải tổ bóng đá Italy - đội tuyển từng bốn lần giành World Cup, chỉ kém Brazil (5 lần).

Thanh Quý (theo Corriere della Sera)