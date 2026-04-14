Garnacho nguy cơ bị kỷ luật vì 'thả thính' Man Utd

AnhTiền đạo cánh 21 tuổi Alejandro Garnacho đối mặt nguy cơ bị Chelsea kỷ luật nội bộ, sau khi xóa bài đăng về đội nhà trên mạng xã hội.

Garnacho vừa gây chú ý khi xóa toàn bộ video liên quan đến Chelsea trên tài khoản của anh ở TikTok, đồng thời đăng lại hai video về thời gian thi đấu cho Man Utd. Tài khoản của anh hiện chỉ còn bốn video, đều từ thời còn khoác áo "Quỷ Đỏ".

Trước đó khoảng hai tuần, cầu thủ người Argentina cũng thực hiện động thái tương tự trên Instagram, gồm bỏ ảnh đại diện, xóa cụm "Chelsea FC" khỏi phần tiểu sử cá nhân, đồng thời xóa nhiều bài đăng mặc áo CLB thành London.

Tài khoản TikTok của Garnacho chỉ còn những video về Man Utd. Ảnh: chụp màn hình

Chuỗi hành động này khiến người hâm mộ Chelsea đặt dấu hỏi về thái độ và sự cam kết của Garnacho. Việc xóa nội dung liên quan CLB hiện tại và nhắc đến đội bóng cũ là tín hiệu nhạy cảm, đặc biệt khi anh chưa tạo được dấu ấn đáng kể từ khi chuyển đến Stamford Bridge.

Garnacho gia nhập Chelsea hè 2025 với giá khoảng 40 triệu bảng (54 triệu USD), sau khi không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim tại Man Utd. Tuy nhiên, mùa giải đầu tiên của anh ở Tây London diễn ra không như kỳ vọng. Dù được trao cơ hội ở nhiều đấu trường, cầu thủ Argentina chưa thể duy trì phong độ ổn định. Anh đã chơi 36 trận trên mọi đấu trường, đá chính 21 lần, ghi bảy bàn và có bốn đường kiến tạo, trong đó chỉ một bàn tại Ngoại hạng Anh.

Phong độ thiếu ổn định khiến Garnacho không chiếm được niềm tin tuyệt đối từ ban huấn luyện lẫn người hâm mộ. Anh chỉ đang là phương án dự phòng cho Pedro Neto và Estevao.

Những nghi ngại càng có cơ sở khi Garnacho gần đây thừa nhận tiếc nuối về cách rời Man Utd. Trong một cuộc phỏng vấn, anh cho biết vẫn dành tình cảm lớn cho đội bóng cũ, nơi đã trao anh cơ hội từ học viện lên đội một. Tiền đạo 21 tuổi cũng nhìn nhận giai đoạn cuối tại Old Trafford không suôn sẻ, khi anh thường xuyên phải ngồi dự bị và thừa nhận bản thân có thể đã có những hành động chưa đúng mực.

Garnacho mừng bàn thắng trong trận Chelsea gặp Cardiff ở tứ kết Cup Liên đoàn tại thành phố Cardiff, Xứ Wales, tối 16/12/2025. Ảnh: Reuters

Dù khẳng định tự hào khi ở Chelsea và không có điều gì tiêu cực để nói về Man Utd, những phát biểu này cùng hành động trên mạng xã hội khiến Garnacho rơi vào tình thế nhạy cảm. Trong môi trường bóng đá đỉnh cao, các CLB thường đánh giá cao sự chuyên nghiệp và cam kết, không chỉ trên sân mà cả trong cách cầu thủ thể hiện hình ảnh cá nhân.

Tiền lệ tại Chelsea cho thấy đội bóng này không ngại áp dụng biện pháp kỷ luật nội bộ. Gần đây, tiền vệ Enzo Fernandez từng bị cấm thi đấu hai trận sau khi công khai đề cập khả năng chuyển tới Real Madrid và đặt dấu hỏi về một số quyết định của CLB. Theo báo Anh talkSport, Garnacho có thể cũng sẽ chịu án phạt.

Trước đó, hậu vệ Wesley Fofana cũng từng xóa toàn bộ nội dung liên quan Chelsea trên mạng xã hội. Tuy nhiên, trường hợp này không dẫn đến án phạt, khi một số nguồn tin cho rằng đó chỉ là động thái dọn dẹp tài khoản cá nhân.

So với Fofana, hành động của Garnacho bị đánh giá nhạy cảm hơn. Bởi anh không chỉ xóa nội dung về Chelsea, còn chủ động đăng lại hình ảnh gắn với Man Utd. Hai đội này cũng đang cạnh tranh suất dự Champions League mùa sau, và sẽ gặp nhau trên sân Stamford Bridge ở vòng tiếp theo tối 18/4.

Hiện Chelsea chưa bình luận chính thức về trường hợp của Garnacho.

Hoàng An (theo talkSport)