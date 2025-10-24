Garmin ứng dụng công nghệ MicroLED trên đồng hồ thông minh

fēnix 8 MicroLED là dòng đồng hồ đầu tiên của Garmin ứng dụng công nghệ hiển thị MicroLED, hướng đến nhóm người dùng thường xuyên luyện tập và hoạt động ngoài trời.

Với fēnix 8 MicroLED, Garmin lựa chọn loại công nghệ hiển thị chưa từng sử dụng trên thiết bị đeo tay: màn hình MicroLED có độ sáng đến 4.500 nits.

Theo đại diện hãng, MicroLED được xem là bước tiến tiếp theo trong công nghệ hiển thị, sau thời kỳ phổ biến của LCD, LTPO và AMOLED. Mỗi điểm ảnh MicroLED là một đèn vô cơ siêu nhỏ phát sáng độc lập, giúp tăng độ sáng, tương phản và tuổi thọ màn hình. Khác với các công nghệ sử dụng vật liệu hữu cơ, MicroLED có khả năng hiển thị ổn định trong nhiều điều kiện môi trường và ánh sáng mạnh.

Màn hình công nghệ MicroLED của chiếc fenix 8. Ảnh: Garmin

Công nghệ này vốn được phát triển cho các thiết bị hàng không, yêu cầu khả năng hiển thị rõ trong điều kiện khắc nghiệt. Garmin là một trong những thương hiệu đầu tiên đưa MicroLED lên đồng hồ thông minh nhằm cải thiện khả năng quan sát ngoài trời.

Theo thông tin từ đối tác AUO, tấm panel MicroLED trên fēnix 8 có kích thước 1,4 inch, độ phân giải 454x454 pixel, mật độ điểm ảnh 326 ppi với hơn 400.000 đèn LED vi mô. So với tấm nền thông thường, màn hình này có độ sáng cao gấp sáu lần, mở rộng dải màu thêm 15% và cải thiện góc nhìn.

Theo chuyên trang Wareable, công nghệ MicroLED phát huy hiệu quả khi người dùng thường xuyên di chuyển ngoài trời như leo núi, chạy trail hoặc trekking - nơi khả năng hiển thị dưới nắng gắt là yếu tố quan trọng.

Sản phẩm hướng tới những người chơi thể thao, thường xuyên hoạt động ngoài trời. Ảnh: Garmin

fēnix 8 MicroLED tiếp nối chuỗi nâng cấp công nghệ của dòng fēnix. Nếu fēnix 5 đánh dấu bước đầu với bản đồ địa hình màu giúp định hướng trực quan trên đường mòn, fēnix 6 ra mắt mặt kính PowerGlass mang đến công nghệ sạc năng lượng mặt trời, fēnix 7 bổ sung đèn pin LED hỗ trợ hoạt động ban đêm, thì fēnix 8 tiếp tục chuỗi đổi mới bằng màn hình MicroLED - đánh dấu sự kết hợp giữa độ bền, hiệu năng và công nghệ hiển thị cao cấp.

"fēnix series luôn là dòng sản phẩm thể hiện rõ định hướng công nghệ của Garmin. Với fēnix 8 MicroLED, chúng tôi muốn mang đến chuẩn hiển thị mới cho đồng hồ thông minh", bà Susan Lyman, Phó chủ tịch Tiếp thị toàn cầu của Garmin, chia sẻ.

Thiết kế chiếc fenix 8 MicroLED. Ảnh: Garmin

Đại diện hãng cho biết, với sản phẩm này, Garmin không chỉ tạo ra một chiếc đồng hồ thông minh mà còn khẳng định vai trò dẫn dắt xu hướng công nghệ hiển thị của tương lai.

Sản phẩm đã mở bán vào ngày 13/10 với mức giá 54,890 triệu đồng, được phân phối trên website và hệ thống cửa hàng thương hiệu Garmin với số lượng giới hạn.

Lan Anh