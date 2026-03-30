Bạn trai cũ muốn 'nối lại tình xưa' dù cả hai đã có gia đình

Tôi và anh quen nhau từ thời đại học, yêu gần ba năm rồi chia tay. Lý do không phải vì hết tình cảm mà do hai gia đình phản đối, thêm chuyện công việc mỗi người một nơi nên dần mệt mỏi rồi dừng lại. Sau khi chia tay, chúng tôi không còn liên lạc. Mỗi người đều có cuộc sống riêng, lập gia đình, sinh con và bận rộn với công việc.

Tám năm sau, trong một buổi họp mặt bạn bè cũ, tôi gặp lại anh. Lúc đầu chỉ chào hỏi bình thường, hỏi thăm công việc và gia đình. Anh nói hiện đã có vợ và một con nhỏ, tôi cũng kể về chồng con mình. Buổi gặp hôm đó không có gì đặc biệt, chỉ là những câu chuyện cũ và vài kỷ niệm thời sinh viên.

Sau buổi gặp khoảng hai tuần, anh chủ động nhắn tin hỏi thăm tôi. Ban đầu chỉ là hỏi công việc, sức khỏe, con cái, sau đó nói chuyện nhiều hơn. Có hôm anh nhắc lại chuyện ngày xưa, nói rằng nếu thời điểm đó mạnh mẽ hơn thì có lẽ hai đứa đã không chia tay. Tôi cũng chỉ trả lời qua loa, nhưng trong lòng vẫn nhớ lại những kỷ niệm cũ.

Một lần anh nhắn thẳng rằng anh vẫn còn tình cảm với tôi và đề nghị hai đứa giữ mối quan hệ riêng, không cần ai biết. Anh nói chỉ cần thỉnh thoảng gặp nhau, nói chuyện, quan tâm nhau như trước, không ảnh hưởng đến gia đình hai bên. Anh bảo anh không quên được tôi và muốn bù đắp những gì còn dang dở. Khi đọc tin nhắn đó, tôi khá bất ngờ nhưng cũng không phủ nhận là mình có dao động. Thực sự tôi vẫn chưa quên được anh hoàn toàn. Mỗi lần nói chuyện, tôi thấy dễ chia sẻ hơn vì đã từng hiểu nhau rất rõ. Nhưng nghĩ đến chồng và con, tôi lại thấy mọi thứ không đơn giản.

Hiện tại tôi vẫn chưa trả lời rõ ràng với anh, chỉ giữ khoảng cách và hạn chế nhắn tin. Anh vẫn thỉnh thoảng hỏi thăm, nhắc lại chuyện cũ và nói mong tôi suy nghĩ thêm. Tôi hiểu nếu tiếp tục nói chuyện nhiều thì sẽ khó dừng lại, nhưng nếu cắt hẳn thì cũng thấy hụt hẫng. Tôi biết ngoại tình với người yêu cũ là sai nhưng lại không thôi nghĩ về anh và có chút háo hức khi nghĩ tới được gặp anh. Lý trí bắt tôi phải cắt đứt liên lạc với anh ngay lập tức nhưng tình cảm lại bị dao động, dù sao chúng tôi chia tay khi vẫn còn yêu nhau và dang dở. Mong mọi người hãy cho tôi thêm động lực để tôi đi đúng đường.

Hương Tuyết