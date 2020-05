Gần 95.000 người chết vì nCoV ở Mỹ

Mỹ ghi nhận thêm hơn 18.000 ca nhiễm nCoV trong 24 giờ, nâng tổng số ca nhiễm lên gần 1,6 triệu, trong đó gần 95.000 người chết.

Tổng ca nhiễm và chết vì nCoV của Mỹ lần lượt là 1.589.372 và 94.902, sau khi ghi nhận thêm 18.789 ca nhiễm và 1.369 ca tử vong trong 24 giờ qua. 370.076 người đã bình phục, theo số liệu trên Worldometer, trang web cập nhật số liệu Covid-19 thời gian thực.

Lính cứu hỏa di chuyển bệnh nhân tại New York ngày 20/5. Ảnh: Reuters.

Mỹ là vùng dịch lớn nhất toàn cầu, đứng đầu thế giới về cả số ca nhiễm và chết vì nCoV. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong trên đầu người của nước này thấp hơn một số quốc gia như Bỉ, Tây Ban Nha, Anh, Italy hay Thụy Điển.

Tất cả 50 bang của Mỹ đã nới lỏng phong tỏa nhưng với những biện pháp không đồng đều. Một số bang như Georgia và Texas gỡ nhiều hạn chế trong khi các bang khác có cách tiếp cận thận trọng hơn. Baltimore cấm tụ tập hơn 10 người và các cửa hàng bán lẻ vẫn đóng cửa.

Bang New York thực hiện xét nghiệm các nhân viên tiệm tạp hóa và hiệu thuốc để đảm bảo an toàn khi nới lỏng phong tỏa. Thị trưởng New York Bill de Blasio cho biết thành phố có đủ đồ bảo hộ cá nhân cho đến hết tháng 5. Tổng thống Trump hôm 19/5 thông báo ông đang xem xét việc cấm di chuyển từ Mỹ Latin đến Mỹ, đặc biệt là Brazil, vùng dịch lớn thứ ba thế giới.

Covid-19 xuất hiện tại hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 5 triệu ca nhiễm, hơn 329.000 người chết và khoảng hai triệu người bình phục.

Phương Vũ (Theo CNN)