Gần 700 xe Toyota Land Cruiser tại Việt Nam nguy cơ rò rỉ dầu hộp số

Toyota Việt Nam triệu hồi hàng trăm chiếc Land Cruiser 300 đời 2024-2025 do hộp số có nguy cơ rò rỉ dầu hoặc mất công suất khi chạy nhanh.

Liên doanh Nhật phát đi thông báo triệu hồi 699 xe Toyota Land Cruiser 300 hôm 27/3 và các đại lý ủy quyền sẽ tiếp nhận, khắc phục lỗi miễn phí cho khách. Các xe này sản xuất trong giai đoạn 5/12/2024 - 8/12/2025.

Theo Toyota Việt Nam, nguyên nhân triệu hồi số xe Land Cruiser kể trên do hộp số tự động 10 cấp hoạt động không đúng thiết kế. Trong quá trình sử dụng, người dùng có thể nhận thấy hiện tượng xe bị mất công suất khi đang chạy ở tốc độ cao hoặc dầu từ hộp số rò rỉ ra ngoài. Điều này có thể làm tăng nguy cơ tai nạn hoặc cháy xe nếu xuất hiện nguồn lửa.

Giải pháp của hãng Nhật là cập nhật lại phần mềm điều khiển hộp số. Thời gian kiểm tra, sửa chữa và cập nhật dự kiến khoảng 30 phút/xe.

Một mẫu Land Cruiser 300 lăn bánh tại Hà Nội. Ảnh: Minh Quân

Với các xe không chính hãng thuộc diện ảnh hưởng của chương trình này, khi nhận yêu cầu từ chủ xe, Toyota Việt Nam kiểm tra thông tin. Nếu được phê duyệt, đại lý Toyota chính hãng khắc phục lỗi miễn phí cho khách hàng.

Những mẫu Toyota Land Cruiser thế hệ hiện hành thuộc diện triệu hồi đều nhập khẩu Nhật Bản. Động cơ loại 3.5 V6 tăng áp, công suất 409 mã lực tại vòng tua máy 5.200 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 650 Nm tại 2.000-3.600 vòng/phút.

Land Cruiser là mẫu SUV lớn và đắt nhất của Toyota tại Việt Nam. Xe có giá bán từ 4,58 tỷ đồng nhưng tại đại lý, con số thường cao hơn hàng trăm triệu đồng vì cung không đủ cầu, nhiều khách chấp nhận chi thêm tiền để nhận xe sớm thay vì chờ đến lượt. Năm 2025, doanh số mẫu này đạt 631 xe.

Dưới Land Cruiser là Land Cruiser Prado với kích thước nhỏ hơn, giá từ 3,46 tỷ đồng. Trong thời gian tới, liên doanh có kế hoạch đưa về phiên bản mini của dòng Land Cruiser là Land Cruiser FJ và nhiều khả năng nhập Thái Lan.

Phạm Trung