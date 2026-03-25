Gần 70 doanh nghiệp tham gia sự kiện kết nối kinh doanh của VietinBank

Hội nghị Kết nối kinh doanh 2026 do VietinBank và MUFG tổ chức thu hút gần 70 doanh nghiệp trong và ngoài nước, với 8 phiên gặp gỡ trực tiếp 1:1 được thiết lập.

Sự kiện diễn ra ngày 18/3 tại Sheraton Saigon Hotel, tập trung vào các lĩnh vực như thực phẩm, nông nghiệp, đồ uống, công nghệ nông nghiệp, công nghệ thực phẩm và dịch vụ nhà hàng. Việc định hướng rõ nhóm ngành giúp tăng tính tương thích giữa các doanh nghiệp, tạo điều kiện để các cuộc trao đổi đi thẳng vào nhu cầu hợp tác cụ thể, thay vì dừng ở mức giới thiệu chung.

Các doanh nghiệp gặp gỡ 1:1 tại sự kiện. Ảnh: VietinBank

Đặc biệt, các phiên trao đổi được sắp xếp dựa trên sự chọn lọc hồ sơ và khớp nối nhu cầu của từng doanh nghiệp. Các cuộc gặp gỡ diễn ra liên tục, tập trung vào mở rộng thị trường xuất khẩu, tìm kiếm nguồn cung đạt chuẩn quốc tế, chuyển giao công nghệ chế biến, hợp tác phân phối và phát triển chuỗi nhà hàng.

Đại diện một số doanh nghiệp tham gia cho biết việc được gặp trực tiếp các đối tác đến từ Nhật Bản, Thái Lan giúp rút ngắn thời gian tìm kiếm và đánh giá cơ hội hợp tác. Sự tương đồng về tiêu chuẩn chất lượng và định hướng phát triển bền vững cũng tạo nền tảng cho các bước làm việc tiếp theo.

Doanh nghiệp tham gia Hội nghị Kết nối kinh doanh 2026. Ảnh: VietinBank

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc theo hướng minh bạch, truy xuất nguồn gốc và tối ưu công nghệ, doanh nghiệp thực phẩm - nông nghiệp cần nhiều hơn một đối tác giao dịch đơn thuần. Họ cần sự liên kết chuỗi giá trị và một hệ sinh thái hỗ trợ đủ mạnh để tăng tốc.

Các đối tác tư vấn tại sự kiện. Ảnh: VietinBank

Thông qua sự kiện, doanh nghiệp có thêm cơ hội mở rộng mạng lưới, tiếp cận đối tác và thị trường mới, đồng thời tìm kiếm giải pháp công nghệ nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Cơ hội này cũng mở ra khả năng thiết lập hợp tác dài hạn trong sản xuất, phân phối và dịch vụ, qua đó góp phần nâng cao mức độ nhận diện và vị thế của doanh nghiệp trong khu vực.

Đại diện ban tổ chức cho biết, với quy mô ngày càng mở rộng và chất lượng kết nối không ngừng nâng cao, hội nghị đang từng bước trở thành nền tảng hợp tác bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp. Những kết nối bước đầu tại sự kiện có thể là tiền đề để các bên tiếp tục làm việc và tiến tới các thỏa thuận hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Các lãnh đạo VietinBank và MUFG Bank tham gia sự kiện. Ảnh: VietinBank

Bên cạnh hoạt động kết nối, VietinBank và MUFG hiện cung cấp các giải pháp tài chính phục vụ doanh nghiệp như tài trợ thương mại, thanh toán quốc tế, quản lý dòng tiền và hỗ trợ xuất nhập khẩu, nhằm đáp ứng nhu cầu giao thương ngày càng tăng.

Minh Ngọc