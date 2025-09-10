Mỹ67 container rơi khỏi một tàu hàng đang neo ở cảng Long Beach, nhiều container khác có nguy cơ rơi khi tàu đang bị nghiêng.

Khoảng 9h ngày 9/9, tàu container Mississippi neo đậu ở bến G, cảng Long Beach, bị nghiêng sang một bên, khiến hàng loạt container rơi xuống nước "như những quân cờ domino" ở mạn trái.

Giới chức ước tính khoảng 67 container đã rơi khỏi tàu hàng. Sự cố làm hư hại một sà lan cung cấp điện, xử lý khí thải. Sự việc không gây thương vong, nhưng nhiều container khác có khả năng rơi theo do tàu đang bị nghiêng. Hoạt động vận chuyển hàng hóa ở bến G bị đình chỉ tạm thời.

Gần 70 container 'rơi như domino' ở cảng California Container rơi "như quân cờ domino" ở cảng Long Beach, bang California, ngày 9/9. Video: ABC News

Giới chức đã thành lập ban chỉ huy chung, gồm nhiều đại diện từ Tuần duyên Mỹ, Sở Cứu hỏa, Sở Cảnh sát, Cảng vụ Long Beach, Công binh Lục quân và các bên liên quan. Nhiều tàu, thuyền, máy bay đã được điều động để ổn định con tàu, phun nước vào khu vực để ngăn các container trôi đi.

Lực lượng Tuần duyên đã thiết lập vùng an toàn rộng 450 m xung quanh tàu container và phát cảnh báo tới các tàu thuyền khác.

Theo giới chức, con tàu treo cờ Bồ Đào Nha, đến từ Trung Quốc và chở đầy hàng hóa, từ giày dép, quần áo đến đồ điện tử, dự kiến được phân phối đến các cửa hàng bán lẻ trên khắp nước Mỹ.

Container trôi dạt khi rơi khỏi tàu hàng ở cảng Long Beach, California, ngày 9/9. Ảnh: AP

"Tôi cho rằng 1-2 container rơi có thể là do tai nạn, nhưng sự cố thế này phải có lỗi nghiêm trọng ở đâu đó", một công nhân sắt thép tại cảng, nói. Một công nhân khác cho biết ông chưa từng chứng kiến sự cố tương tự trong 35 năm làm việc tại cảng.

Các nhà điều tra đang xem xét khả năng tàu gặp sự cố cân bằng liên quan đến két dằn. Đây là khoang chứa nước dằn trong thân tàu, thường ở đáy hoặc dọc mạn, dùng để điều chỉnh độ ổn định, cân bằng, độ chìm của tàu.

Sự cố xảy ra 4 ngày sau khi cảng Long Beach được tạp chí Asia Cargo News vinh danh là cảng biển Bờ Tây tốt nhất Bắc Mỹ trong 7 năm liên tiếp. Cảng này xử lý hơn 9 triệu container mỗi năm từ khoảng 2.000 tàu, chiếm 1/4 tổng lượng container luân chuyển qua Bờ Tây.

Giới chức phun nước vào khu vực để ngăn container trôi dạt. Ảnh: AP

Đức Trung (Theo ABC News, AP, LA Times)